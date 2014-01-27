Kimse Ajda Pekkan şarkılarından söz edemez, çünkü...

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Ajda Pekkan’ın kendisine ait bir eser ve bestesinin bulunmadığını bu nedenle sadece müzik yorumcusu olduğunu ve ‘Ajda Pekkan şarkıları’ şeklinde bir kullanımın yanlış olduğunu vurguladı.

Ajda Pekkan'ın telif haklarının yüksek olması nedeniyle televizyonlardaki müzik yarışmalarında şarkılarının seslendirilmediği beyanını hatırlatan Eyüboğlu bu durumun Ajda Pekkan'ın seslendirdiği şarkıların değer yükseltmesinden değil, söz konusu şarkıların yurtdışındaki bestecilerden alınmasından kaynakladığını belirtti.

Besteci ve söz yazarı olmaması nedeniyle Ajda Pekkan’ın Orhan Gencebay, Sezen Aksu gibi isimlerle kıyaslanamayacağı belirten Ali Eyüboğlu’nun Milliyet gazetesinde ‘’Biri ‘Ajda Pekkan şarkıları mı dedi?’’ başlığıyla (27 Ocak 2014) yayınlanan yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Biri ‘Ajda Pekkan şarkıları mı dedi?

Kanal D’nin yeni müzik yarışması “X Factor”de jüri üyeliği yapan bir arkadaşı, “Müzik yarışmalarında hep Sezen Aksu, Orhan Gencebay şarkıları okuyorlar da Ajda şarkılarını söylemiyorlar” deyince, şöyle bir yazı yazmıştı Ajda Pekkan:

“Meğer nedeni; yabancı şarkılardan cover olan şarkılarım için, edisyon hakkını elinde bulunduranların yüksek ücret istemesiymiş.Diğer cover şarkılar için yapımcılar 1 lira ödüyorsa, Ajda cover’ları için 3 lira isteniyormuş.Bu yüzden de yapımcılar yarışmacılara daha az Ajda Pekkan şarkısı söyletiyormuş.Ben de yeni öğrendim.”

Ajda Pekkan’ın söylediği şarkılardan söz etmek mümkündür ama “Ajda Pekkan şarkıları” diyebilmemiz için ya sözü ya müziği ona ait olması lazım.

Eser sahibi değil, yorumcu

Mesela Ajda Pekkan’ın kendini mukayese ettiği sanatçılardan Orhan Gencebay MESAM üyesi.

MESAM’ın koruması altında kaç Orhan Gencebay eseri var biliyor musunuz? 432...

Sezen Aksu MSG üyesi.

MSG’ye sordum, korumanız altında Sezen Aksu’ya ait kaç eser var diye. MSG’den gelen yanıta dikkatinizi çekerim. 600...

Şimdi eminim siz de benim gibi, “Yarışmacılar niye benim şarkılarımı okumuyorlar?” diye yazı yazan Ajda Pekkan’ın kaç eseri olduğunu merak ediyorsunuz.

Türkiye’de söz yazarı ve bestecilerin haklarını takip eden iki meslek birliği var. Biri MESAM, diğeri MSG...

İki kuruma da sordum, ikisinden de aldığım yanıt şu oldu:

Ajda Pekkan, eser sahibi olmadığı için bize üye değil. Dolayısıyla takibimizde olan hiçbir eseri yok. Ajda Pekkan yorumcu olduğu için sadece MÜYORBİR’e üye... Ajda Pekkan, Türk halkının “Süperstar” diye bağrına bastığı iyi bir şarkıcı, başarılı bir yorumcudur ama şarkı sözü yazarı ve besteci değildir.

Fiyat farkının tek sebebi

Hal böyle olunca “Ajda Pekkan şarkıları”ndan değil, ancak “Ajda Pekkan’ın kattığı yorumla sevdirdiği şarkılar”dan söz etmek mümkün.

Ajda Pekkan’ın okuduğu şarkıları yeniden yorumlamak isteyenlerden 3 lira istenirken, Sezen Aksu ve Orhan Gencebay şarkılarından 1 lira istenmesi meselesine gelince.

Ajda’nın okuduğu şarkıların çoğu ithal. Yani yabancı şarkılardan aranje. Bu tür eserlerin standart bir kullanım bedeli var ve döviz bazında bu bedeller.

O şarkıların yerlilere oranla pahalı olmasının sebebi dövizin TL karşısında sürekli yükselmesi. Kimse boş yere, “Vay be... Ajda Pekkan’ın okuduğu şarkıların kullanım bedeli Orhan Gencebay ve Sezen Aksu şarkılarının üç katı. Demek ki söylediği şarkıları acayip değerlendiriyor” düşüncesine kapılmasın diye yazdım bu ayrıntıyı...

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...