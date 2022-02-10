"Kimse aç değil" diyen adama yanıt verdi: Sen doyuyorsun beslenmiyorsun beyefendi; ben karnımı kuru ekmekle doyurmak istemiyorum

Medyali TV isimli Youtube kanalının İstanbul Eminönü'nde gerçekleştirdiği sokak röportajında bir vatandaşın, "Kimse aç değil, 40 senedir İstanbul'dayım 5 kuruş param yok 'Açım' demiyorum" diyen adama verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. İlk önce "Kimse aç değil" diyen adama "Sen kaç para alıyorsun, emeklisin herhalde" diye soran vatandaş "3 bin" yanıtını alınca şunları söyledi;

"Sen hayatında kaç kere sinemaya gittin, tiyatroya gittin, kitap okudun; bana yetmiyor kardeşim, ben sosyal olmak istiyorum"

"Sen doyarsın buraya doymak başka beslenmek başka. Hatta para bile artırırsın. Sen benim gibi değilsin ki senden alıp bana vermesi lazım. Senin sosyal yaşamın burada dolaşmak. Camide öğlen namazını bekleyip bir çay içip eve gitmek. "Kimse aç değil, tiyatroya gittin, kitap okudun. Bana yetmiyor kardeşim, ben sosyal olmak istiyorum. Sen doyuyorsun beslenmiyorsun beyefendi. Ben beslenmek istiyorum ben karnımı kuru ekmekle doyurmak istemiyorum."