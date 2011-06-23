-KİMLİKLERİNİ UNUTANLAR DA UÇABİLİYOR ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Ankara Valiliği tarafından Esenboğa Havalimanında başlatılan uygulama ile kimliklerini unutan ve bu nedenle uçuş kartı alamayan yolculara geçici kimlik belgesi verilecek. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu hizmetlerinde insan odaklı çalışmayı tercih ettiklerini belirterek, çağdaş kamu hizmetlerinin açık, katılımcı ve hesap verebilir olması gerektiğini söyledi. Esenboğa Havalimanına gelen bazı yolcuların yaşadıkları telaşla kimliklerini evde unuttuklarını ve bu nedenle ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Vali Yüksel, ''Bu yolcularımızın mağdur olmaması amacıyla alan içerisine oluşturulan polis noktasında, kimliklerini unutan yolculara geçici kimlik verilmesi uygulamasını başlattık. Telaşla kimliğini unutan vatandaşın devletle el ele tutuşması ve 'oh be işte benim devletim bu, başım dara düşünce devletim benim yanıma geldi ve benimle buluştu' diyebiliyorsa ya da vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyorsak ben Ankara Valisi olarak bundan bahtiyarlık duyarım'' diye konuştu. -7 AYDA 645 KİŞİYE GEÇİCİ KİMLİK VERİLDİ- Yaklaşık 7 aydır devam eden uygulama sayesinde Esenboğa Havalimanında kimliğini unutan 645 kişiye geçici kimlik verildi. Görümcesi ve 2 yaşındaki kızıyla Antalya gitmek üzere havalimanına gelen Aynur Başak da kimliğini unuttuğu için soluğu polis noktasında alanlardan oldu. Telaşla uçağa yetişmeye çalışan Başak, ''Havalanında bilet ve kimlik kontrolü sırasında kimliğimi evde unuttuğumu fark ettim'' dedi. Görevlilerin yönlendirmesiyle polis noktasına geldiklerini anlatan Başak, geçici kimlik uygulamasının hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Eğer böyle bir uygulama olmasaydı, eve gitmek zorunda kalacaktım. Eve gitmem durumunda da uçak saatini kaçıracaktım'' diye konuştu. -GBT SORGULAMASI YAPILIYOR- Esenboğa Havalimanı Şube Müdürü İdris Sezer de kimliğini unutan yolculara geçici kimlik belgesi verilmesi uygulamasının geçen yıl Kasım ayında başlatıldığını ifade ederek, geçen yıl 1 aylık süreçte 45 kişiye, bu yıl ise yaklaşık 600 kişiye tek kullanımlık kimlik belgesi verdiklerini söyledi. Belgenin kişinin kimlik bilgilerini beyanıyla alındığını anlatan Sezer, ''Nüfus bilgi sistemi üzerinden tüm kimlik bilgileri bu evraka kaydediliyor. Ayrıca bu uygulamayla kişilerin Genel Bilgi Toplama'dan (GBT) bilgileri de soruyor. Yani aynı zamanda kişilerin GBT sorgulamaları da yapılarak, aranıp aranmadığını kontrol ediyoruz. Bugüne kadar geçici kimlik belgesi verdiğimiz bir kişinin arandığını tespit ettik ve bu kişi hakkında gerekli işlemler yapıldı'' dedi. Havalimanında verilen kimlik belgesinin yolcunun gittiği havalimanına kadar geçerli olduğunu ifade eden Sezer, kişinin kimlik bilgileri ile uçuş bilgilerinin yazılı olduğu bu belgenin başka bir yerde kullanılamayacağını kaydetti.