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Yaşam

Kimlikleri olmadı ki ayakkabıları olsun!

Dört çocuk ve bir anne, tek göz odada yaşam mücadelesi veriyorlar ama nüfus kayıtlarına göre hiç varolmadılar!

18 Ocak 2009 02:00

Konya'da nüfusa kayıtlı olmadıkları için yeşil kart da alamayan kadın, 4 çocuğuyla tek odada yaşam mücadelesi verirken hayırseverlerden destek bekliyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde oturan Zehra Karakires (28), 11 yıl önce görücü usulüyle hiç görmediği kişiyle imam nikâhıyla birlikte yaşamaya başladı.

Çay ocağında çalışan eşinin düşük geliri ile zor koşullarda yaşamını sürdüren Zehra Karakires'in hayatı, eşinin 5 ay önce 4 çocuğunu komşularına bırakıp ortadan kaybolmasıyla kabusâ dönüştü.

En küçük çocuğu 8 aylık olan Karakires, 8 ve 10 yaşlarındaki çocuklarını okula gönderemiyor, aylık 80 TL olan ev kirasını ödeyemiyor, kimliği olmadığı için yeşil kart çıkartamıyor.

Ev ve iş yerlerinde temizlik yapmak istediğini ancak çok az iş bulabildiğini, bu şekilde geçinmesinin mümkün olmadığını anlatan Karakires yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İş bulabildiğim günler çocuklarım akşama kadar beni bekliyor. Perişan oluyorlar. Hiç okula gitmedim, okumam yazmam da yok. Yardım için nereye gidilir, kime gidilir onu bile bilmiyorum. Tek bildiğim temizlik yapmak ve çocuklarıma bakmak için gecemi gündüzüme katmak. 'Konya'da kimse aç ve açıkta değil' diyorlar ama inanın biz çok kötü durumdayız.”

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