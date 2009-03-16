Kimlikler hafta sonu da değiştirilebilecek

İstanbul Valisi Muammer Güler, yerel seçimlerde, seçmenlerin T.C kimlik numaralı belge ibraz etmesi zorunluluğu nedeniyle nüfus cüzdanı değiştirme taleplerini karşılamak üzere nüfus müdürlüklerindeki mesainin 30 Mart Pazartesi günü işlemler sonuçlandırılıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.





Güler, yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun, vatandaşın yerel seçimde hangi belgelerle oy kullanacağına ilişkin karar aldığını anımsattı.



Buna göre, T.C kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgeler veya kimliğini açıkça ortaya koyan, herhangi bir tereddüte yol açmayan resmi nitelikli belgelerin geçerli olacağını anlatan Güler, idarenin ve yargı organlarının görevinin, vatandaşların seçimlerde azami oranda oy kullanmasını temin etmek olduğunu kaydetti.



Güler, vatandaşların bir kısmının bu tür belgelere sahip olamayacağını düşünerek, İçişleri Bakanı'nın da talimatı doğrultusunda, nüfus müdürlüklerinin seçim günü dahil 30 Marta kadar hafta sonları da hizmet vereceğini, nüfus cüzdanı değiştirme talebinde bulunan vatandaşların işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar da mesainin devam edeceğini bildirdi.



"Mesai gerekirse 24 saat esasına göre sürdürülecektir" diyen Güler, ayrıca seçim döneminde il ve 39 ilçe nüfus müdürlüğünde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirileceğini belirtti.



Vali Güler, nüfus cüzdanı talebinde bulunan vatandaşların müracaatlarının en kısa zamanda sonuçlandırılacağını ifade ederek, belli belgeleri verecek olan köy ve mahalle muhtarlıklarının de açık tutulacağını söyledi.



İstanbul'da, kimlik numarası verilmesi işleminin başladığı 28 Ekim 2000'den bu yana ilk defa alma, yenileme, kayıp, değiştirme gibi nedenlerle 13 milyon 476 bin nüfus cüzdanı düzenlendiğini bildiren Güler, "Vatandaşlarımıza ellerinde kimlik numarası taşıyan kimlik belgelerini kontrol etmelerini, numara yoksa en yakın nüfus müdürlüklerine başvurarak yenilemeleri gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

