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Kimlik sordular, açığa alındılar

İstanbul’da, kendilerine hakaretler savuran İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Saydam’a kimlik soran 3 polis açığa alındı!

05 Aralık 2008 02:00

İstanbul’da, kendilerine hakaretler savuran İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Saydam’a kimlik soran 3 polis açığa alındı!
 
Olay, geçen pazartesi günü yaşandı. Yani, Avcılar’da kendilerine polis süsü veren bir grubun,  bir kadını saçlarından sürükleyerek götürüp tecavüz etmeleri olayı üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın, “Üzerine polis yeleği giyen herkese inanmayın, kimlik sorun”
açıklamasından bir gün önce.
 
İstanbul Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’nde görevli Eyüp Cantürk, Ahmet Sağlam ve Cengiz Asıcı, sahte dolar ihbarı üzerine Bahçelievler’deki Kolan restorana Restoranın yanındaki Gözde Tıp Malzemeleri’nin sahibi Cüneyt Taşkıran, elindeki 2 adet 100 doların sahte olduğunu söyleyerek, paraları veren Mehmet Sıddık Kublay’ı polise şikayet etti. Polisler Taşkıran ve Kublay’ı merkeze götürdü incelenen paralardar birinin sahte olduğu anlaşıldı. 

Kimliğini göstermeyen polise ceza geliyor

Polise kimlik sordular dayak yediler...

Kimlik soranın vay haline!

Taşkıran, Kublay’dan şikayetçi olmayınca, ekip, bir işlem yapmadan iki kişiyi de gönderdi. Ancak akşam üstü gelen telefonla aynı polisler, aynı restorana gitti. Olay yerine gittiklerinde sivil
giyimli biri, polislere “Ne biçim memursunuz” diye çıkıştı. Polisler hakaret eden bu bu şahsa kimliğini sordu. Bu şahıs da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Saydam olduğunu, “Bugünkü olayla ilgili ne yaptınız, siz şahsı nasıl bırakırsınız, o paranın sahte olup olmadığını nasıl anladın” diye çıkıştı.
Aşıcı, “Kimliğinizi görebilir miyim” diye üsteleyince, Saydam, “Sana yapacaklarımı ben
bilirim” dedi. Saydam’ın telefonu üzerine Bahçelievler Emniyet Müdürü Mustafa İncebay lokantaya geldi ve 3 polisle tek tek görüştü. Polisler, Saydam’ın kendilerine hakaret ettiğini belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. Ancak üç polis hemen açığa alındı.

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