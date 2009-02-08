Kimlik numarasını girmeyen para yatıramayacak

ATM'lere kartsız para yatıranlardan da artık şubelerde olduğu gibi kimlik sorulacak. Ekrana ya kimlik numarası girilecek ya da bankamatiğin kart yuvasına kredi kartı takılması gerekecek. Zaman gazetesinin haberine göre, teknolojisi uygun bankamatiklerde ise para yatıran kişinin parmak izi alınacak.



Bu işlemleri yapmayan müşteri ATM'den para yatıramayacak. Bankaların, tüm ATM'leri bu işleme uygun hale getirmesi gerekiyor. Uygulama yarın başlıyor ancak bankalar ek süre talep edecek. Çalışma, kara para ile daha etkin mücadeleyi hedefliyor.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak)'nun karapara ile mücadele düzenlemelerine göre bankalara belirli miktarın üzerinde para yatıranlar için kimlik doğrulaması yapılmak zorunda. Masak yetkilileri, "Uygulamanın ATM'leri de kapsayıp kapsamadığına yönelik olarak bankalar talepte bulundu. Biz de bu genelge ile otomatik para çekme cihazlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini açıkladık." dedi.



Masak'ın suç gelirlerinin aklanması ve karapara ile mücadelede hassas olduğuna dikkat çeken yetkililer, ATM aracılığı ile para yatıranın kimliğinin bilinmesinin önemli olduğunu belirtti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin 'ATM'lerde Kimlik Doğrulama' genelgesi önceki gün yayınlandı. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin imzasıyla yayınlanan genelgede, 2007'de çıkarılan 'Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ' hatırlatıldı.



Bilgin, ATM'ye kartsız para yatırma işlemlerinde yeni sistemin nasıl uygulanacağına ilişkin tereddütler bulunduğunu belirterek, otomatik para çekme makinelerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemin banka şubesindeki gişeler aracılığıyla gerçekleştirilenle aynı olduğunu kaydetti.



Genelgeye göre, kimlik doğrulama zorunluluğu, ATM'ler için de geçerli. BDDK'nın genelgesinde, "Söz konusu işlem için ATM üzerinde de Tebliğ'in 32. maddesinin beşinci fıkrasına uygun olarak kimlik doğrulama gerçekleştirilmeli; işlem tipi, sayısı ve limiti gibi hususlar dikkate alınarak şüpheli işlem gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı gerekli kontrol ve takip mekanizması tesis edilmeli ve gerekli bildirimler yapılmalıdır.



Şubelerde gerçekleştirilmesi halinde kimlik tespit zorunluluğu bulunmayan işlemler için ise bankalar ATM'ler üzerinde kendi belirleyecekleri kimlik doğrulama yöntemlerini kullanabileceklerdir." denildi.



