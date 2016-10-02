T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polisin gözüne parmağını soktu!

Gözaltına alınan saldırgan savcının talimatıyla serbest bırakıldıu

02 Ekim 2016 19:42

Aydın’da polisin yol denetimi sırasında durdurduğu taksideki alkollü müşteri, kimlik kontrolü yapmak isteyen polise tokat atıp, gözüne parmağını soktu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre gözü yıkanan ve bandajla sarılan polisin şikayeti üzerine gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından savcının talimatı üzerine serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın- Muğla karayolunda bugün saat 01.00 sıralarında yaptıkları yol denetiminde, bir taksiyi durdurdu. Taksi sürücüsünün evrakını kontrol eden ekipler, yolcu 36 yaşındaki Ö.Y.'nin de kimliğini kontrol etmek istedi. Ö.Y., kimliğini vermeyip, polislere direndi. Bunun üzerine polis memuru Yasemin Otavlı devreye girip, Ö.Y.'nin zorluk çıkartmayıp, kimliğini göstermesini istedi. İddiaya göre Ö.Y., "Sen kim oluyorsun, üniformana mı güveniyorsun" diyerek tokat atıp, gözüne parmağını soktuğu Otavlı'yü küfür edip, hakaretlerde bulunarak karşılık verdi. 

Otavlı, meslektaşlarının yardımıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gözü yıkanan ve bandajla sarılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis memuru Otavlı, kendisine saldırarak darp eden Yurttaş'tan şikayetçi oldu. Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kaç promil alkollü olduğu açıklanmayan Ö.Y., işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

 

ETİKETLER

poliskimlikkontrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24