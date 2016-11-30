Kimlik kontrolü yapan polise kafa attı

Zonguldak'ta birahanede kimlik kontrolü yaparken tartıştığı polise kafa atan Ali K. gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 18.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki birahanede meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, asayiş uygulaması kapsamında birahanede kimlik kontrolü yaptı. Birahanede alkol alan ve nüfus cüzdanını göstermek istemeyen Ali K., polisle tartıştı. Tartışma sırasında Ali K., polis memuru Özgür Topal'a kafa attı. Burnuna aldığı darbeyle yaralanan Yunus ekibinde görevli Özgür Topal, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali K. ise diğer polisler tarafından güçlükle polis aracına bindirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.