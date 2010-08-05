-KİMLİK BİLGİLERİ 8 YIL SAKLANACAK ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilere ilişkin alıcı kurum ve diğer kişilerce yapılacak işleme ilişkin ''geri izleme bilgisinin'' saklanma süresi 8 yıl olarak değiştirildi. Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden alıcı kurumlar ve diğer kişilerin paylaşımına açılan MERNİS veri tabanındaki bilgilerle ilgili her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgilerini içeren ''geri izleme bilgisinin'' saklanma süresi 8 yıla düşürüldü. Yönetmelikte bu süre, Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen zaman aşımı sürelerinin bitimine kadar öngörülüyordu.