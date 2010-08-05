T24 LogoT24 Logo
Politika

KİMLİK BİLGİLERİ 8 YIL SAKLANACAK  ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2010 13:02

-KİMLİK BİLGİLERİ 8 YIL SAKLANACAK  ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilere ilişkin alıcı kurum ve diğer kişilerce yapılacak işleme ilişkin ''geri izleme bilgisinin'' saklanma süresi 8 yıl olarak değiştirildi.  Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Buna göre, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden alıcı kurumlar ve diğer kişilerin paylaşımına açılan MERNİS veri tabanındaki bilgilerle ilgili her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgilerini içeren ''geri izleme bilgisinin'' saklanma süresi 8 yıla düşürüldü.  Yönetmelikte bu süre, Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen zaman aşımı sürelerinin bitimine kadar öngörülüyordu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24