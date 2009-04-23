T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kimliğini kaybedene para cezası!

Nüfus cüzdanını kaybeden, doğum ve ölüm beyanında bulunmayanlar 62 lira para cezası ödeyecek.

23 Nisan 2009 03:00

Nüfus cüzdanını kaybeden, doğum ve ölüm beyanında bulunmayanlar 62 lira para cezası ödeyecek.

Nüfus cüzdanını kaybedenler 62 lira ödemek zorunda kalacak. Aynı şekilde doğum ve ölüm olaylarını zamanında bildirmeyenlere 62 lira, adres beyanında bulunmayanlara 322 lira, yalan beyanda bulunanlar 646 lira ceza ödemek durumunda kalacak.

Nüfus müdürlüğüne idari para cezalarla ilgili asılan bildirim şöyle:

``5 bin 490 Sayılı Nüfus Hizmeliraeri Kanunu'nun 68'nci maddesine yönelik idari para cezalarının 20/04/2009 tarihinde uygulanmaya başlandığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün 14/04/2009 tarihli ve 50122 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Buna göre idari para cezaları şöyle belirlenmiştir:

* Nüfus olaylarını bildirmekle yükümlü kişiler, adres beyanında bulunmamak: 322 lira. (Adres beyanını bildirme süresi 20 gün),

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak: 646 lira,

* Doğum olayını geç bildirmek: 62 lira, (Dogum olayını bildirme süresi 30 gün),

* Ölüm olayını geç bildirmek: 62 lira (ölüm olayını bildirmek 10 gün),

* Nüfus cüzdanını kaybetmek: 62 lira,

* Aile cüzdanını kaybetmek 62 lira.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24