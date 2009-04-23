Kimliğini kaybedene para cezası!

Nüfus cüzdanını kaybeden, doğum ve ölüm beyanında bulunmayanlar 62 lira para cezası ödeyecek.



Nüfus cüzdanını kaybedenler 62 lira ödemek zorunda kalacak. Aynı şekilde doğum ve ölüm olaylarını zamanında bildirmeyenlere 62 lira, adres beyanında bulunmayanlara 322 lira, yalan beyanda bulunanlar 646 lira ceza ödemek durumunda kalacak.



Nüfus müdürlüğüne idari para cezalarla ilgili asılan bildirim şöyle:



``5 bin 490 Sayılı Nüfus Hizmeliraeri Kanunu'nun 68'nci maddesine yönelik idari para cezalarının 20/04/2009 tarihinde uygulanmaya başlandığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün 14/04/2009 tarihli ve 50122 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Buna göre idari para cezaları şöyle belirlenmiştir:



* Nüfus olaylarını bildirmekle yükümlü kişiler, adres beyanında bulunmamak: 322 lira. (Adres beyanını bildirme süresi 20 gün),



* Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak: 646 lira,



* Doğum olayını geç bildirmek: 62 lira, (Dogum olayını bildirme süresi 30 gün),



* Ölüm olayını geç bildirmek: 62 lira (ölüm olayını bildirmek 10 gün),



* Nüfus cüzdanını kaybetmek: 62 lira,



* Aile cüzdanını kaybetmek 62 lira.

