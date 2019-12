Kimler tanıklık yapacak?

Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Ergenekon Davası'nda tanıklık yapacak. Ergenekon Davası’na tanıklık yapacak isimler de belli oldu. Edirne Emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın yanı sıra iş adamı batık bankacı Ali Balkaner, örgütün kilit isimlerinden Muzaffer tekin’in kardeşi Ahmet rıza Tekin ve şu anda cezaevinde bulunan Karagümrük Çetesi olarak bilinen Nuri Ergin, Vedat Ergin kardeşlerde tanık olarak davaya müdahil oldular. İşte tanıkların tam listesi:

Ali Avni Balkaner,

Ahmet Rıza Tekin,

Abdulcabbar Kibaroğlu,

Engin Bağbars,

Hasan İzmirli,

Vedat Ergin,

Nuri Ergin,

Mehmet Seven,

Çetin Göç,

Sedat Tatr,

Doğan Ceylan,

Nuri Seçkin Albayram,

Gizli Tanık A,

Gizli Tanık B,

İsa Öztürk,

Faik Büyükteoman,

Tevfik Remzi Arasan,

Rüstem Kürşat Rüstemoğlu,

Erdal Can,

Nevzat Bozdoğan,

Fatma Müge Tekin,

Metin Sadi,

Dursun Koç,

Cem Akar,

Gizli Tanık C,

Hanefi Avcı,

Pınar Güner