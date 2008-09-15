Kimler geldi, kimler geçti...



İngiltere'de yayın yapan The Sun Gazetesi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin büyük paralar harcanarak yapılan ancak fiyaskoyla sonuçlanan en büyük 10 transferini açıkladı.



1) Andriy Shevchenko: Gazetede yer alan haberde, Chelsea tarihinin en büyük transfer fiyaskosu olarak 2 sezon önce AC Milan'dan Britanya rekoru kırılarak 30 milyon pounda (67 milyon YTL) transfer edilen ancak iki sezon boyunca hiçbir varlık gösteremeyerek bu sezon yeniden AC Milan'a kiralanan Andriy Shevchenko olarak gösterildi.. Gazete, Shevchenko'yu sadece Chelsea'nin değil dünyanın da futboldaki en büyük hayal kırıklığına sebep olan transferlerinden birisi olarak gösterdi.



2-) Hernan Crespo: Gazete, Chelsea tarihinin ikinci fiyasko transferi olarak ise Arjantinli yıldız Hernan Crespo'yu gösterdi. İtalya'da oynadığı dönemde dünyanın en tehlikeli golcülerinden birisi olarak gösterilen Crespo, 2003 yılında 16.8 milyon pounda (37 milyon YTL) İngiliz ekibine transfer edilmiş ancak İngiliz futboluna adapte olamayınca üst üste kiralık transferlerinin ardından bu sezon bedelsiz olarak serbest bırakılmıştı.



3-) Adrian Mutu: İtalya'da gösterdiği etkili performansın ardından Chelsea yolunu tutan futbolcular arasından Adrian Mutu da yerini aldı. 2003 yılında Parma'dan 15.8 milyon pounda (35 milyon YTL) transfer edilen Mutu bir yıl sonra kokain kullandığının ortaya çıkması üzerine kulübü tarafından kovuldu. 7 aylık cezasının ardından Juventus'la anlaşan Mutu ayrıca Chelsea'ye 13 milyon pound (29 milyon YTL) ödeme cezasına çarptırıldı.



4-) Juan Veron: Chelsea'nin tartışmasız en ilginç transferlerinden birisi olarak kulüp tarihine geçti. Manchester United'daki başarısız sezonlarına rağmen 2003 yılında tam 15 milyon pound (32 milyon YTL) ödenerek transfer edildi. Veron, Chelsea'de de beklentileri karşılayamadı ve geçtiğimiz sezon serbest bırakıldı. The Times, Veron'un Manchester United ve Chelsea'ye transferlerini son 50 yılın Premier Lig'deki en büyük fiyasko transferlerinden birisi olarak gösterdi.



5-) Shaun Wright-Phillips: Chelsea'nin sağ kanadına çok büyük umutlarla transfer edildi. Ancak gerek Jose Mourinho gerekse de Avram Grant dönemlerinde yeteneklerini gösterme fırsatı bulamadı. Son olarak takımın yeni teknik direktörü Scolari onun gidişine izin verdi. Shaun Wright-Phillips'in kulübe zararu 12 milyon pound (27 milyon YTL) oldu.



6-) Damien Duff: 2003 yılında Blackburn Rovers'tan 17 milyon pounda (38 milyon YTL) transfer edildiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak takıma katıldığından beri peşini bırakmayan sakatlıklar nedeniyle bir türlü faydalı olamadı. 3 yıl sonra yani 2006'da Newcastle United'da 5

milyon pound (11 milyon YTL) bedelle satıldı.



7-) Geremi: Bir dönem Gençlerbirliği forması da giyen Kamerunlu Geremi, şöhret basamaklarını hızla çıkarak Real Madrid'e oradan da 7 milyon pound (15 milyon YTL) transfer bedeliyle Chelsea'ye transfer edildi. (Bir sezon Middlesbrough'da kiralık olarak forma giydi.) Ancak Chelsea'de sönen yıldızlar kervanına Geremi de katıldı. 4 sezon boyunca 70'in üzerinde maçta forma giyince Newcastle United'a bedelsiz olarak gönderildi.



8-) Scott Parker: Chelsea'nin patronu Roman Abramovich'in girşimiyle 2004 yılında 10 milyon pounda (22 milyon YTL) Chelsea'ye transfer edildi. Ancak gerek sakatlıklar gerekse Chelsea'de Tiago ve Arjen Robben gibi isimlerin arkasında kalması nedeniyle forma şansı bulamadı. 18 aylık Chelsea macerasının ardından 6.5 milyon pound (14 milyon YTL) bedelle Newcastle United'a satıldı.



9-) Asier del Horno: Chelsea'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun en ilginç transferlerinden birisi olarak dikkat çekti. Chelsea'ye 8 milyon pounda (18 milyon YTL) karşılığından transfer edilen İspanyol oyuncu bir sezon sonra 3 milyon pound (6 milyon YTL) zararla İspanyol ekibi Valencia'ya satıldı.



10-) Khalid Bhoularouz: Chelsea'nin defansına büyük umutlarla 2006 yılı Ağustos ayında yaklaşık 8 milyon pounda (18 milyon YTL) transfer edildi. Ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyince önce Sevilla'ya kiralandı ardından da Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.





