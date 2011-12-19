-Kim'in yerine oğlu Kim Jong-Un geçecek SEUL (A.A) - 19.12.2011 - Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl'n ölümünün ardından yerine en genç oğlu Kim Jong-Un'un geçeceği bildirildi. Nükleer silaha sahip ancak diplomatik açıdan tecrit edilmiş ve can çekişen bir ekonomiye sahip Kuzey Kore'nin ülkeyi demir yumrukla 1994'ten beri idare eden lideri Kim Jong İl, resmi biyografisine göre, öldüğünde 69 yaşındaydı. Spiker devlet televizyonundan Kim'in ölüm haberini gözyaşları içinde okurken, televizyondan Kuzey Kore halkının liderlerinin ardından bazen histeri krizi şeklinde üzüntülerini ifade ettikleri gösterildi. Kim Jong-İl'in cenaze töreni 28 Aralık'ta başkent Pyongyang'da yapılacak. Kuzey Kore yöneticileri, 17'sinden 29 Aralık'a kadar ülkede ulusal yas ilan ettiler. Bu arada, Güney Kore'nin ardından Japonya'da da hükümet, Kim Jong-İl'in ölümünün ardından acil olarak toplandı. Kuzey Kore liderinin ölümü, Asya borsalarında düşüşe de yol açtı. -Kim'in hayatı ve lider oluşu- ''Büyük fiziksel ve zihinsel sebeplerden'' 69 yaşında hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong İl, 16 şubat 1942'de doğdu. Kim, 1960'da Kim İl Sung Üniversitesinde siyaset ve ekonomi bölümüne başladı. Bu okuldan dört yıl sonra mezun oldu. Kim, mezuniyetinin ardından 1964 yılında Kore İşçi Partisinin merkez komitesinde çalışmaya başladı. Kim, 1973 yılının şubat ayında komitenin sekreteri olarak seçildi ve bir yıl sonra Merkez Komitesi Siyasi Büronun üyesi oldu. Ekim 1980'den beri Politbüro üyesi olan ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu üyesi olan Kim, 1982 ile 1998 yılları arasında Yüksek Halk Meclisi yardımcısı olarak seçildi. Aralık 1992 ile Nisan 1993 yılları arasında Kore Halk Ordusu Başkumandanlığı yapan Kim, ayn zamanda Ulusal Savunma Komisyonu Birinci Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık görevlerini yürüttü. Kim Jong İl, 8 Ekim 1997'de Kore İşçi Partisi genel sekreterliğine seçildi. Ayrıca Kim'e 1975 ve 1982 yıllarından onursal bir unvan olan ''Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti Kahramanı'' unvanı verildi. Kim'e ayrıca Nisan 1992'de Kuzey Kore Mareşali unvanı da verilmişti. -Kalp krizi nedeniyle ölmüş- Şinhua ajansının Kuzey Kore ajansına dayandırarak verdiği haberde, Kim'in uzun süredir kardiyak ve serebrovasküler hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi. Kim'in cumartesi günü trenle seyahati sırasında akut miyokard infarktüsüne bağlı olarak geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.