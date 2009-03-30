T24 LogoT24 Logo
Politika

Kimin sandığından kim çıktı?

Siyasi liderler ve adayların oy kullandıkları sandıklarda ilginç sonuçlar görüldü.

30 Mart 2009 03:00

Siyasi liderler ve adayların oy kullandıkları sandıklarda ilginç sonuçlar görüldü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı sandıkta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 158, MHP'ye 45, AK Parti'ye 38 oy çıktı.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek'in oy kullandığı sandıktan CHP 155 oyla birinci parti çıktı, AKP 39 oy aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta ipi 136 oyla CHP göğüsledi, MHP 92 oyda kaldı.

İstanbul'da oy kullanan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sandığından AKP'ye 120, CHP'ye 70 oy çıktı.

Antalya'da oy veren Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in sandığından CHP 148, AK Parti 43 oy aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24