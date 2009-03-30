Kimin sandığından kim çıktı?

Siyasi liderler ve adayların oy kullandıkları sandıklarda ilginç sonuçlar görüldü.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı sandıkta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 158, MHP'ye 45, AK Parti'ye 38 oy çıktı.
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek'in oy kullandığı sandıktan CHP 155 oyla birinci parti çıktı, AKP 39 oy aldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta ipi 136 oyla CHP göğüsledi, MHP 92 oyda kaldı.
İstanbul'da oy kullanan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sandığından AKP'ye 120, CHP'ye 70 oy çıktı.
Antalya'da oy veren Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in sandığından CHP 148, AK Parti 43 oy aldı.