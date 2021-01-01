Kimi çaydanlık içine, kimi böreklere saklıyor: Türklerin Almanya'ya götürmeye çalıştığı yılda 15 milyon Euro’luk altın, gümrükte takılıyor

Türklerin beraberinde Almanya’ya çeşitli yollarla götürmeye çalıştığı altınlar nedeniyle yılda 15 milyon Euro’ya yakın bir para, Alman gümrüklerine yatırılıyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Türkler, pek çok yolla düğün takılarını Almanya'ya sokmaya çalışırken, gümrük memurlarına takılıyor. Gümrükte takılan Türklerden bazıları altınlarını böreklerin içine, bazıları çaydanlığa saklıyor.

Örneklerden bazıları şöyle:

Düsseldorf Havalimanı’nda, ev yapımı böreklerin içine yerleştirilen altınlar bulundu. Bir kişi, “Uçakta uyuyorum” diyerek taşıdığı yastıkların içinde onlarca bilezikle yakalandı.

Çaydanlık içindeki altınlar

Çaydanlık içinde, yiyeceklerin arasında, sırt çantalarında, bavullarda, el çantalarında, kadınların bileklerinde, boyunlarında, erkeklerin mahrem yerlerinde altınlar bulunuyor ve Alman gümrüğü, “Boşuna uğraşıyorsunuz. Röntgende ya da x-ray'den geçerken hepsi görünüyor” diyor.

8 bilezik, küpe ve diğer altınlarına el konuldu

Geçtiğimiz hafta Stuttgart'ta, bir Türk kadının 8 bilezik, küpe ve diğer altınlarına el konuldu. 2 bin 100 Euro vergi kesildi, altınlar geri verildi ama kadına ‘gümrüklü malı beyan etmeme’ gerekçesiyle ayrıca ceza da uygulandı.

Geçtiğimiz yıl sadece Köln/Bonn Havalimanı’nda 8.3 milyon Euro'luk altın yakalandı.

İşte Türkiye'den altın getirmek isteyenlerin uygulaması gerekenler şöyle: