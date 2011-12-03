‘KIM toprağım buraya gelsin’



T24- İngiltere’nin meşhur tabloid gazetesi The Sun’un kardeş gazetesi The Scottish Sun, Ermeni asıllı Kim Kardashian’ın büyük büyük babasının doğduğu Kars'ın Karakale Köyüne gitti ve TV yıldızını sordu...







Ermenistan-Türkiye sınırındaki Kars’ın Karakale köyüne giden muhabir Oliver Harvey, köylülerle Kardashian hakkında konuştu. Harvey Karakale sakinlerine gazeteci olduğunu söylediğinde, kendisine daha misafirperver şekilde yaklaşıldığını anlattı.





Köylülerden çiftçi Cengiz Kesikkol (42), kendisine fotoğrafı gösterilen Kardashian ile ilgili, “O çok güzel. Bizim köyün kadınları gibi. Ama daha önce onun adını hiç duymadık” dedi. Köy muhtarı Atilla Gopur da (42), “Kim Kardashian’ın köyümüzden olması büyük bir sürpriz. Onu buraya gelip bizi ziyaret etmesini çok isteriz” dedi.





Kardashian’ın, “Ermenistan hakkında hikayelerle büyüdüm. Ermeni tatillerini kutladım. Babam bana nereden geldiğimi unutmamamı öğretti” cümlelerini hatırlatan Harvey, ailenin 1913’te Los Angeles’a yerleştiğini anımsattı.