Kim, ne kadar burs veriyor?

Eğitim gönüllüsü binlerce vakıf, her yıl ekonomik durumu iyi olmayan ilk ve ortaöğretim öğrencileri ve üniversiteli gençleri maddi açıdan destekleyerek geleceğe hazırlamaya çalışıyor.



Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da şehit ve gazi çocukları ile maddi durumu iyi olmayan 10 bin öğrenciye karşılıksız 50'şer YTL burs verecek.



Şehit/gazi yakını olduğunu ya da maddi durumunun yeterli olmadığını belgeleyen öğrencilerin bu ayın sonuna kadar, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.



Başvuru sırasında, burs formlarının doldurulması, öğrenci belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, başarı belgesi ve vukuatlı nüfus kaydı örneklerinin görevli memurlara verilmesi gerekiyor.



Burs veren vakıflar



Yıllardır verdiği burslarla başarılı birçok öğrencinin meslek sahibi olmasına katkıda bulunan Türk Eğitim Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencileri bu eğitim ve öğretim döneminde de desteklemeye devam ediyor.



Vakıf; teknik ve endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçiliyor. TEV bu yıl 8 bin öğrenciye burs verecek. Meslek lisesi öğrencilerine 110 YTL, üniversite için 260 YTL, master için 450, doktora için 750 YTL veriliyor. Başvurular, 1-31 Ekim tarihlerinde ''www.tev.org.tr'' adresinden yapılabilir.



Sema Yazar Vakfı, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs veriyor. Bursun devamlılığı için her yıl başarılı olma koşulu arayan vakıf, burs alan öğrenciden, herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almama şartı arıyor. Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin vakıftan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgiye, vakfın ''www.semayazar.org.tr'' adresinden ya da (312-284 44 00) numaralı telefondan ulaşılabilir.



Türk Diyanet Vakfı, bu yıl 200 öğrenciye burs veriyor. Burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri personeli olması, anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması koşulları aranıyor. Başvuruları, bu ayın sonuna kadar kabul edilen burslar için detaylı bilgi ''www.diyanetvakfi.org.tr'' adresi ya da (0312-417 12 35/557-558 numaralı telefondan alınabilir.



Yurt genelindeki burs veren vakıflara ilişkin adres ve telefonlara Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ''www.vgm.gov.tr'' adresinden ulaşılabilir.



Vakıflar Genel Müdürlüğünün, web sayfasında yer alan Ankara'daki bazı vakıfların adres ve telefon numaraları ise şöyle:



-Abdülkadir Özkan Eğitim Vakfı - Akıncılar Sok. No.21/2 Maltepe/Ankara (225 41 34)



-Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı (ADYAV) - Atatürk Bulvarı No:143/30 Kızılay/Ankara (0312/425 47 02)



-Ahmet Yesevi Vakfı - 3. Etap Ufuk Sitesi T-1 Blok No:27 Bilkent/Ankara (266 30 85)



-Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) - Kennedy Cad. No:53/3 K. Esat/Ankara (436 71 15)



-Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı - Emniyetçiler Mah. Afet Sok No:25 Gazi Mahallesi/ Ankara (232 39 19)



-Anadolu Üniversitesi Okuyanları ve Mezunları Eğitim Kültür Vakfı (AÇÖV) - Sümer 2. Sokak No:19/10 Kızılay/Ankara (413 74 13)



-Ankara Tıplılar Vakfı (eski adı Ankara Tıp Fakültesi Vakfı) - Talatpaşa Bul. Gevher İş Merkezi No:113/46 Samanpazarı/Ankara (310 69 40)



-Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı - Maraşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çakmak Apt. No 31/1 Beşevler/Ankara (213 07 77)



-Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci/Ankara (319 77 14)



-Atatürkçü Düşünce Vakfı (Ata Vakfı) - Sedat Simavi Sok. No:60/1 Ankara (4416131)



-Atatürkçü Düşünce ve Laik Eğitim Vakfı (ADLEV) - Necatibey Cad. Yeşılırmak Sok. 8/9-10 Demirtepe/Ankara (231 96 36)



-Atılım Vakfı - Mithatpaşa Cad. No:13/16 Yenişehir/Ankara (435 96 41)



-Başbakanlık Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Selanik Cad. Çiğdem Apt. 39/17 Kızılay/Ankara (417 18 45)



-Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı - Taşkent Cad. 77 Bahçelievler/Ankara (212 51 63-64)



-Eğitim Dostları Vakfı (eski adı Ankara 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) - Hilal Mah. 63. Sokak 17/7 Yıldız Ankara (440 23 44)



-Gazi Eğitim Enstitüsü Mezunları Eğitim Kültür ve Spor Vakfı - GMK Bulvarı 69/13 Maltepe/ Ankara (229 35 98)



-Gazi Üniversitesi Vakfı - GMK Bulvarı 112/32 Maltepe/Ankara (230 41 75)



-Gençleri Destekleme ve Koruma Vakfı - Güven Mahallesi Kuzgun Sokak 87/3 Ayrancı/Ankara (427 44 24)



-Gökçe Karataş Vakfı - Nenehatun Cad. 84/6 G.O.P/Ankara (446 18 28)



-Haberal Eğitim Vakfı - Taşkent Cad. 77 Bahçelievler/Ankara (212 51 63)



-Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı - Ali Suavi Sok. Ak-Han İş Merkezi 23/63 Maltepe/Ankara (232 44 25)



-Hacettepe Üniversitesi Geliştirme Vakfı - Alper Sokak 4/5 Ankara (441 87 51-52) -İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı (eski adı Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı) - Ortadoğu Mahallesi Şafak Sitesi 10. Cadde No: 2 Ankara (266 41 80)



-İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı (eski adı Hacettepe Üniversitesi Vakfı) - Ortadoğu Mahallesi Şafak Sitesi 10. Cad. No: 2 Ankara (266 41 80)



-İhsan Doğramacı Vakfı - Ortadoğu Mah. Bilkent Şafak Sit. 10. Cad. No: 2 Bilkent/Ankara (266 41 80)



-Mülkiyeliler Birliği Vakfı - Konur Sok. No: 1 Kızılay/Ankara (417 80 98)



-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı (ODTÜ) - Merkez ODTÜ Kampüsü İnönü Bulvarı ODTÜ/Ankara (210 21 56)



-Öğretmenler Vakfı - Ziya Bey Cad. 4. Sok. No: 2/1 Balgat/Ankara (287 61 80)



-Silahlı Kuvvetler İşçileri Öğrenim ve Dinlenme Vakfı - İnkılap Sokak No: 20 Kat 5 Kızılay/Ankara (417 50 97)



-Siyasal Bilgiler Mezunları Yardımlaşma Dayanışma ve Araştırma Vakfı - Mediha Eldem Sokak No: 73/15 Ankara (431 91 71)



-TÜBİTAK - Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı - Ihlamur Sok. No 6/34 Tuğaç Han Kızılay/Ankara (230 47 17)



-Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı (TED) - Taşpınar Köyü Yumrubel Mevkii/Ankara (586 90 00) Gölbaşı (586 90 13)



-Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı - Ziya Gökalp Caddesi No: 48 Kolej/Ankara



-Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) - Cinnah Cad. 48/6 Çankaya/Ankara (439 08 16) Çankaya (439 23 25)



-Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı (TSKEV) - GMK Bulvarı No: 166 Tandoğan/Ankara (231 67 26 - 232 34 86)



-Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı - Nasuh Akar Mah. 22. Sok. No: 28 Balgat/Ankara (284 19 70)



-Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV) - Ballı Sokak Benadam İş Merkezi No:8/5 Bakanlıklar/Ankara (425 09 23)



-Türkiye Öğretmenler Dayanışma ve Eğitim Vakfı (TÖDEV) - Sümer 2 Sokak No. 30/8 Kızılay/ Ankara (229 38 18)



-Türkiye Zeka Vakfı - ODTÜ Teknokent Yazılım Teknopark ODTÜ Halıcı Yazılımevi İnönü Bulvarı/Ankara (210 16 27)



-Türksoy Vakfı - Ferit Ricai Ertuğrul Caddesi No. 8 Oran Sitesi/Ankara (491 01 00)



-Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı - Paris Cad. No: 14 Kavaklıdere/Ankara (441 77 20)



Burs veren dernekler



Vakıfların verdiği bursların yanı sıra bazı dernekler de öğrencilere burs sağlıyorlar.



Kızılay Derneği de her yıl ilköğretim çağındaki 3 bin 500 öğrenciye burs veriyor. Milli Eğitim Bakanlığının bildirdiği maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ayda 100 YTL burs sağlanıyor.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Burs başvuruları Eylül ayı içinde alınıyor. Gerekli bilgiler, derneğin ''www.cydd.org.tr'' adresinden alınabilir.



İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) de maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs veriyor. Burs almak isteyenler, derneğin ''www.onder.org.tr'' adresinden bilgi alabilirler.



Rotary International tarafından da başarılı öğrencilere burs veriliyor. Başvurular, Reşit Galip Caddesi İlkadım Sokak No: 1 Gaziosmanpaşa/Ankara adresine yapılabilir veya 447 44 27 numaralı telefondan bilgi alınabilir.