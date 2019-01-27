Kim Kardashian yeni parfümünü tanıttı

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak üretilen parfüm markasını tanıttı.



38 yaşındaki Kardashian, tanıtım fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Bebek, kadın ve erkek için olmak üzere toplam üç çeşit üretilen KKW marka parfümler için Kardashian üç fark vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetlerle fotoğraflar çekildi.

Kardashian, fotoğraflarda vücudunun esnekliğini de sergiledi.

Kardashian, kısa süre önce de kendi adına üretilen ruj ve ojenin tanıtımını yine kendi fotoğraflarıyla yapmıştı.