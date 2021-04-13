T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kim Kardashian ve Kanye West, çocuklarının ortak velayeti için anlaştı

Altı yıl süren evlilik bu yıl sona erdi

13 Nisan 2021 08:41

Rapçi Kanye West ve reality yıldızı Kim Kardashian boşanma sürecinde dört çocuklarının velayeti paylaşmak konusunda anlaştı. İki yıldız da nafaka ihtiyacı olmadığını belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kim Kardashian ve Kanye West'in altı yıllık evliliklerinden sonra başlayan boşanma süreci ilerliyor. 

West'in avukatları, Kardashian'ın boşanma belgelerine geçen hafta yanıt verdi. West'in yanıtı, Kardashian'ın talepleriyle uyumlu bir şekilde çiftin dört çocuklarının velayetini paylaşmasını onayladı. 

Kardashian ve West çiftinin evlilik öncesi anlaşma yaptığı, evlilik boyunca mülklerini ayrı tuttuğu belirtildi. 

kim kardashiankanye westboşanmaevlilikçocuknafakavelayet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24