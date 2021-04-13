Kim Kardashian ve Kanye West, çocuklarının ortak velayeti için anlaştı

Rapçi Kanye West ve reality yıldızı Kim Kardashian boşanma sürecinde dört çocuklarının velayeti paylaşmak konusunda anlaştı. İki yıldız da nafaka ihtiyacı olmadığını belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kim Kardashian ve Kanye West'in altı yıllık evliliklerinden sonra başlayan boşanma süreci ilerliyor.

West'in avukatları, Kardashian'ın boşanma belgelerine geçen hafta yanıt verdi. West'in yanıtı, Kardashian'ın talepleriyle uyumlu bir şekilde çiftin dört çocuklarının velayetini paylaşmasını onayladı.

Kardashian ve West çiftinin evlilik öncesi anlaşma yaptığı, evlilik boyunca mülklerini ayrı tuttuğu belirtildi.