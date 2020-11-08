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Kim Kardashian'dan Joe Biden ve Kamala Harris'e destek mesajı

Kardashian'ın eşi Kanye West, başkanlığa aday olmuştu

08 Kasım 2020 08:28

Eşi Kanye West ABD Başkanlığı'na adaylığında başarısız olan Kim Kardashian West, Joe Biden'ın ABD Başkanlığı zaferini kutladı. 

Reality yıldızı Kim Kardashian West, ABD medyasının ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak Joe Biden'ı duyurmasından hemen sonra Twitter'ından Joe Biden ve Kamala Harris'in fotoğrafını paylaştı. 

Kanye West, bu yaz sürpriz bir şekilde ABD Başkanlığı'na aday olacağını açıklamıştı. Ancak her eyalette pusulada görülmek için gereklilikleri tamamlayamayan West 12 eyalette toplam 60 bin oy aldı. 

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