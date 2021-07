Kim Kardashian avukat olma yolunda girdiği hukuk sınavını geçemedi

Reality yıldızı Kim Kardashian, avukat olma yılında girdiği hukuk sınavını geçemediğini açıkladı.

Keeping Up With The Kardashians programının fragmanında, Kardashian'ın hukuk sınavının ilk aşamasını geçemediğini açıkladığı görüldü.

Kardashian, 2019 yılında avukat olma hedefi olduğunu açıklamış ancak bunun için hukuk fakültesine gitmeyeceğini söylemişti. California eyaletinde baro sınavına girebilmek için hukuk fakültesi mezun olma şansı aranmıyor. Bunun yerine, baro sınavından önce birkaç avukatın yanında dört yıllık bir staj süresi geçirilmesi bekleniyor.

Kardashian'ın baro sınavının bir alternatifi olan sınavda geçmek için 560 alması gerektiği ancak 474 puan aldığı öğrenildi.