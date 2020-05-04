Kim Jong-un'un öldüğünü iddia eden eski Kuzey Kore vatandaşları özür diledi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "ayakta duramayacak" kadar hasta olduğunu iddia eden eski Kuzey Koreli diplomat ve öldüğünden "emin olduğunu" söyleyen milletvekili, hafta sonun yayınlanan fotoğrafların ardından özür diledi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, cuma günü Kim'in yüzlerce kişinin kayıldığı bir fabrika açılışında yürürken ve sigara içerken fotoğraflarını yayınlamıştı.

Kim'in üç hafta boyunca devlet ajanslarında hiç yeni fotoğrafı yayınlanmamıştı.

İddia sahiplerinden geçen ay Güney Kore parlamentosuna seçilen Kuzey Kore'nin eski Berlin büyükelçi yardımcısı Tey Yong-ho, özür dilediği bir açıklama yayınladı.

Tey, "Beni seçme nedenlerinizden birinin Kuzey Kore hakkında iyi tahmin ve analizler yapmam olduğunun biliyorum. Ağır bir sorumlukluk altında, derin bir suçluluk hissediyorum. Nedeni ne olursa olsun, herkesten özür diliyorum" yazdı.

"Kim'in öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu" söyleyen bir başka Kuzey Koreli ilticacı Güney Kore milletvekili Ji Seong-Ho da özür diledi.

Reuters'a konuşan Ho, Kim'in öldüğü bilgisini ismini paylaşamayacağı bir Kuzey Koreli kaynaktan aldığını ifade etti.