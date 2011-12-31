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Dünya

Kim Jong Un resmen başkomutan PYONGYANG (A.A)

31 Aralık 2011 11:29

-Kim Jong Un resmen başkomutan PYONGYANG (A.A) - 31.12.2011 - Kuzey Kore'nin, babasının ölümünün ardından görevi devralan yeni lideri Kim Jong Un, 1,2 milyon askeri bulunan ordunun komutasını da resmen devraldı. Kuzey Kore yetkililerinden yapılan açıklamada, Kim Jong Un'un başkomutanlık görevine resmi olarak atandığı bildirildi. Babasının ölümünün ardından iktidardaki İşçi Partisi'nin karar alma organı olan Merkez Komite'nin başkanı ve "yüce lider" ilan edilen Kim Jong Un'un görevleri sırayla onaylanarak resmiyet kazanıyor.

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