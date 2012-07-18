Kuzey Kore lideri kendini 'mareşal' ilan etti

Ülke yönetimini geçen yıl sonunda babası Kim Jong-il'in ölümü üzerine devralan Kim Jong-un, hafta başında süpriz bir kararla ülkenin en kıdemli generallerinden birini görevden aldı.

Kim Jong-il'e yakın bir isim olarak tanınan Tümgeneral Ri Yong-ho, hastalığı gerekçe gösterilerek pazar günü askeri ve sivil tüm görevlerinden alındı. Yerine ise daha önceden fazla tanınmayan bir general atandı.

Bu değişimler, yeni liderin babasından devraldığı yönetimi kendi hedefleri doğrultusunda şekillendirme niyetinin yansıması olarak yorumlanıyor.

Mareşal rütbesi ile Kim'in ordu üzerindeki denetiminin pekişeceği belirtiliyor.

30 Yaşından küçük olan Kim Jong-un'un adı yönetime gelmesi öncesinde ilk kez, 2010 Eylül'ünde ardarda üst düzey görevlere getirilmesi ile duyulmuştu.

Terfi kararının yönetimin Merkez Komisyonu, Merkez Askeri Komisyon, Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu ve Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı tarafından alındığı duyuruldu.

Kuzey Kore’de en yüksek rütbe olan mareşallik unvanını daha önce Kim-Jong-un 2011’de ölen babası Kim Jong-il taşıyordu.

Bu rütbeyle birlikte Kim Jong-un’un ordu üzerindeki kontrolunu iyice pekiştirdiği bildiriliyor.

69 yaşındaki Ri Yong-ho'nun görevden alınması pek çok gözlemciyi şaşırtmıştı. Ri, yönetimin Kim Jung-un'a geçişi sırasında kilit rol oynayan yetkililerden biri olarak görülüyordu.