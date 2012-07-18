T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore lideri kendini 'mareşal' ilan etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un babası Kim Jong-il gibi en yüksek rütbe olan mareşallik ünvanını aldı

18 Temmuz 2012 15:12

Ülke yönetimini geçen yıl sonunda babası Kim Jong-il'in ölümü üzerine devralan Kim Jong-un, hafta başında süpriz bir kararla ülkenin en kıdemli generallerinden birini görevden aldı.

Kim Jong-il'e yakın bir isim olarak tanınan Tümgeneral Ri Yong-ho,  hastalığı gerekçe gösterilerek pazar günü askeri ve sivil tüm görevlerinden alındı. Yerine ise daha önceden fazla tanınmayan bir general atandı.

Bu değişimler, yeni liderin babasından devraldığı yönetimi kendi hedefleri doğrultusunda şekillendirme niyetinin yansıması olarak yorumlanıyor.

Mareşal rütbesi ile Kim'in ordu üzerindeki denetiminin pekişeceği belirtiliyor.

30 Yaşından küçük olan Kim Jong-un'un adı yönetime gelmesi öncesinde ilk kez, 2010 Eylül'ünde ardarda üst düzey görevlere getirilmesi ile duyulmuştu.

Terfi kararının yönetimin Merkez Komisyonu, Merkez Askeri Komisyon, Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu ve Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı tarafından alındığı duyuruldu.

Kuzey Kore’de en yüksek rütbe olan mareşallik unvanını daha önce Kim-Jong-un 2011’de ölen babası Kim Jong-il taşıyordu.

Bu rütbeyle birlikte Kim Jong-un’un ordu üzerindeki kontrolunu iyice pekiştirdiği bildiriliyor.

69 yaşındaki Ri Yong-ho'nun görevden alınması pek çok gözlemciyi şaşırtmıştı. Ri, yönetimin Kim Jung-un'a geçişi sırasında kilit rol oynayan yetkililerden biri olarak görülüyordu.

ETİKETLER

Kim JongilKim Jongunmareşalkuzey korelider

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24