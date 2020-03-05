Kim Jong Un'dan Güney Kore'ye 'Koronavirüs' mektubu: Üzgünüz

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e bir mektup göndererek söz konusu salgından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Euronews'in haberine göre, Güney Kore, yaklaşık altı bini aşkın Koronavirüs vakasıyla Çin'den sonra en çok enfekte hasta barındıran ülke konumunda.

Kim Jong Un'un resmi mektubunda, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un sağlığından endişe ettiğini yazdığı ve ülkedeki salgın sebebiyle elinden bir şey gelmediği için kendisini mahçup hissettiğini belirttiği ifade edildi. Mektupta Moon Jae-in ile aralarındaki dostluğun altını çizen Kim Jong Un'un, Kore Yarımadası'nda yaşanan gelişmelerle ilgili bazı ayrıntılardan bahsettiği da bahsettiği bildirildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı kıdemli memuru Yoon Do-han, Moon Jae-in'in bir mektup yazarak Kuzey Kore liderine cevap verdiğini ve bu jestten dolayı memnuniyetini dile getirdiğini aktardı.

Komünist sistemle yönetilen ve kapalı bir devlet yapısı bulunan Kuzey Kore'de bugüne kadar Koronavirüs salgınıyla ilgili herhangi bir vaka yaşanmadı. Ancak ülkede ocak ayından bu yana 20'den fazla kişinin şüpheli şekilde öldüğü biliniyor.