Kim Jong-un: Beş yıllık ekonomi politikaları hemen her alanda başarısız oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, parti yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda beş yıllık ekonomi politikalarının "hemen hemen her alanda başarısız olduğunu" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İşçi Partisi Kongresi'nde konuşan Kim Jong-un son beş yıldır uygulanan ekonomi politikalarının "hemen hemen her alanda" başarısız olduğunu söyledi. Kim Jong-un "Çabalarımızla ulaştığımız başarı ve zaferleri genişletmeliyiz ancak bir daha acı verici dersler almamalıyız" dedi.

Beş yılda bir toplanan Kongre'de bu sefer Koronavirüs pandemisi gibi beklenmedik krizler de ele alındı. Kuzey Kore ülkede hâlâ Koronavirüs vakası görülmediğini açıklasa da pandemi nedeniyle kapana sınırlar ve uluslararası uçuşların durmasının hâlihazırda kırılgan olan ekonomiyi etkilediği belirtildi.

2020'in ilk 11 ayında Kuzey Kore ve Çin arasında ticaret yüzde 80 oranında geirledi.

Kuzey Kore'nin füze ve nükleer testlerine atıfta bulunarak Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin bir önceki Kongre'den bu yana "muazzam zafer" elde ettiklerini de ekledi.