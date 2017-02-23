Kim Jong-nam'ın ölümü: Kuzey Kore, Malezya'yı suçladı

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın ismini vermeden, Malezya'nın bir Kuzey Koreliyi öldürdüğünü bildirdi.

Bu, Kuzey Kore'nin Kim Jong-nam'ın ölümüne yaptığı ilk atıf.

KCNA, Kuzey Koreli diplomatik pasaportla seyahat eden vatandaşının "kalp krizi" nedeniyle öldüğünü açıkladı.

KCNA ayrıca bir zehirlenme vakasının olmadığını ve Malezya'nın "Güney Koreli yetkililer tarafından başlatılan Kuzey Kore Demoktratik Halk Cumhuriyeti karşıtı bir komplonun parçası" olduğunu belirtti.

Diplomatik pasaportu olan birinin otopsisini yapmanın, "insan haklarını, etik ve ahlak kurallarını ihlal ettiğini" vurguladı.

KCNA'daki haber, Kuzey Kore vatandaşının ölümüyle ilgili Malezya'yı suçladı.

"Cesedi Kuzey Kore yetkililerine göndermeyerek, Malezya'nın uluslararası hukuku ve ahlakı gözardı ettiğini ve süreci politikleştirerek kötü niyetli bir amaç güttüğünü" yazdı.

Kim Jong-nam, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında uçak beklerken öldürülmüştü.

Malezya polisi Kim'in yüzüne bastırılan zehirli bir madde nedeniyle öldürüldüğünü açıklamıştı.

Malezya polis şefi Halid Ebu Bekir, vakayla ilgili uluslararası polis teşkilatı Interpol'den şüpheliler hakkında alarm verilmesini istediğini söyledi.

Malezya, saldırının daha önceden planlanmış olduğunu ve kadınların eğitildiğini belirtti. Kuzey Kore devletine doğrudan bir suçlama yöneltmese de, saldırının ardında Kuzey Korelilerin olduğunu söyledi.

Malezya polisi Kim Jong-nam'ın cinayetiyle ilgili 10 kişiyi arıyordu. Bu kişiler arasında güvenlik kameralarına yakalanan iki kadın, bir Kuzey Kore havayolu Air Koryo çalışanı ve Kuala Lumpur'daki Kuzey Kore büyükelçiliği yetkilisi bulunuyor.