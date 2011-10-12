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Dünya

Kim Jong İl'in torunu Bosna'da SARAYBOSNA (A.A)

12 Ekim 2011 22:39

-Kim Jong İl'in torunu Bosna'da SARAYBOSNA (A.A) - 12.10.2011 - Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in torunu Kim Han Sol, eğitim için Bosna Hersek'e geldi. Alınan bilgiye göre, Mostar kentindeki Birleşik Dünya Kolejleri'nde (UWC) 2 yıl boyunca eğitim görecek olan 16 yaşındaki Kim Han Sol'un, Bosna-Hersek'in Pekin Büyükelçiliğindeki vize işlemleri tamamlandı. Vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kim Han Sol'un, bugün Viyana üzerinden uçakla yerel saatle 14.20'de (TSİ:15.20) Saraybosna Havaalanı'na geldiği, buradan da Mostar'a hareket ettiği öğrenildi.  Kim Han Sol'un Mostar'daki özel bir öğrenci yurdunda ikamet edeceği kaydedildi. Mostar'da okuyacak Kim Han Sol, Kuzey Kore'nin 1994 yılından bu yana lideri olan Kim Jong İl'in oğlu Kim Jong Nam'ın çocuğu.  Mostar kentinde 2006 yılında açılan UWC, Hong Kong başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim veriyor. 1962 yılında İngiltere bazlı kurulan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kolejler, Bosna-Hersek de dahil olmak üzere, Singapur, Kanada, Hong Kong, Hindistan, İtalya, Norveç, ABD, Venezuela, Hollanda gibi dünyanın 13 ülkesinde eğitim veriyor. UWC'den bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Kim Han Sol'un okulda okuyacağı, ancak vize başvurusunda bulunduğu Bosna-Hersek'in Pekin Büyükelçiliğindeki resmi işlemleri henüz tamamlanmadığı için okula gelmediği kaydedilmişti.

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