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Kim hangi diziyi izliyor

Her akşam, her televizyon kanalında mutlaka bir, bazılarında ise iki dizi birden yayınlanıyor. Peki kim hangi diziyi izliyor?

02 Şubat 2012 02:00



 T24- Her akşam, her televizyon kanalında mutlaka bir, bazılarındaysa iki dizi birden yayınlanıyor. Kiminde imkansız aşklar var, kiminde entrikalar... Kimi dünü, kimi bugünü anlatıyor... Peki hangi ünlü hangi diziyi izliyor?





Hafta Sonu dergisi, ünlü isimlere “Siz hangi diziyi, neden izliyorsunuz?” sorusunu yöneltmiş. İşte yanıtlar...


Asuman Krause:  “Doğrusunu isterseniz gerçek bir zaman fakiriyim. ‘Var mısın Yok musun?’ programı çarşamba ve perşembe yayınlandığı için diğer günlerdeki dizileri izleyebiliyorum. Mesela, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ ve ‘1 Erkek 1 Kadın’dan keyif alıyorum...”

Burcu Güneş:   “Ben kelimenin tam anlamıyla Gülse Birsel fanatiğiyim. Daha önce ‘Avrupa Yakası’nı izlerdim. Şimdi de ‘Yalan Dünya’ tiryakisi oldum. En çok izlediğim dizi bu oldu...”

Türkan Şoray: “Her akşam oturup televizyon izlemiyorum. Ancak fırsatım olunca ‘İffet’le ‘Muhteşem Yüzyıl’a bakıyorum. Birinde tarihi mekanlar ve kostümler hoşuma gidiyor, diğerindeyse Deniz Çakır’ın oyunculuğu...”

İlker İnanoğlu:“BBC HD kanalında her pazar yayınlanan ‘Diana: Bir Prensesin Son Günleri’ adlı diziyi izliyorum. Belgesel tadında olan dizide bir mutluluk masalının nasıl sona erdiğine tanıklık etmek hoş oluyor. Ayrıca elbette benim de oynadığım ‘Arka Sokaklar’ı kaçırmıyorum.”

Deniz Seki:“Özellikle ‘İffet’ ve ‘Bir Çocuk Sevdim’ dizilerini kaçırmıyorum. ‘İffet’ dizisi favorim. Güzel bir dönem dizisi olduğu için ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisini de izliyorum. Sıcak bir aile atmosferi sunuyor. Herkesin aksine ‘Muhteşem Yüzyıl’ıysa izlemiyorum. Diziye bir türlü alışamadım, ısınamadım.”

Ezel Akay: “Yerli dizileri takip etmiyorum. Daha çok yabancı dizileri izliyorum. ‘Breaking Bad’, ‘Game Of Thrones’ ve ‘House’, internetten ya da DVD üzerinden izlediğim
yabancı diziler arasında.”

Başak Sayan: “İşim gereği tüm dizilerin ilk birkaç bölümüne mutlaka bakıyorum. Ancak sürekli olarak bir dizi takip edemiyorum. Çünkü zamanım olmuyor ve dışarıdan bir göz olarak izleyemiyorum. Malumunuz oyuncu olunca dizinin mutfağını biliyorsun ve sade bir izleyici olarak bakamıyorsun. Keyifle izlediklerim daha çok yabancı diziler. Mesela ‘True Blood’ ve ‘Tudors’ favorilerim. Ayrıca Jeremy Irons’ın başrolünde oynadığı ‘The Borgias’ da son dönemde yakından takip ettiğim yapımlar arasında.”

Murat Evgin:“Yoğun bir tempoda olduğumuzdan dizi izlemeye çok fırsatım olmuyor. Ama vakit buldukça müziklerini de yaptığım ‘Arka Sokaklar’ı takip ediyorum.”

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