Kim, gizemli kadınla evlendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un evlendiği iddia edildi. Kuzey Kore lideri son haftalarda genç bir kadınla törenlerde boy göstermişti. Gizemli kadının kimliğiyle ilgili spekülasyonlar yapılmıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın, Kuzey Kore devlet televizyonuna dayandırarak yaptığı açıklamaya göre, Kore lideri Kim Jong-un, Ri Sol-ju isimli bir kadınla evlendi.

Kuzey Kore devlet televizyonunun haberinde Kim Jong-un'un eşi Ri ile birlikte başkent Pyongyang'da bir eğlence parkındaki törene katıldığı belirtildi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un son haftalarda bir kadınla törenlere katılmış ancak kadının kimliğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kuzey Kore lider Kim Jong-un'un, Bochonbo Müzik Grubu'nun solisti Hyon Song-wol'la uzun süre aşk yaşadığı ancak babasının karşı koyması nedeniyle bu ilişkiyi sürdüremediği iddia edilmişti.

Babasının ölümü sonrası Kim Jong-un'un eski sevgilisiyle birlikte kamuoyu karşısına çıktığı savunulmuştu.