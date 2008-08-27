Kim demiş 'Neandertal insanı aptaldı' diye?

İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nden Türk bilim adamı Metin Eren'in araştırması, inanılanın aksine, 28 bin ila 24 bin yıl önce ortadan kaybolan Neandertal türünün "geri veya aptal" bir tür olmadığını ortaya koydu.



İngiliz ve Amerikalı bilim adamlarının ortak araştırmasına başkanlık eden Metin Eren, Afrika'da evrimleştikten sonra 40 bin yıl önce Avrupa'ya yayılan ve şimdiki insanın atası kabul edilen Homo Sapien'lerin kullandıkları taş ve tahta aletlerin, soyu tükenen Neandertal'lerin kullandıklarından hiç de daha gelişmiş olmadığını tespit ettiklerini belirtti.



"Teknoloji açısından konuştuğumuzda bir aletin diğerinden açıkça bir üstünlüğü yok. Neandertal'lerin 'aptal' ya da 'geri' olduğunu düşünmemeliyiz, daha çok 'farklı' olarak düşünmeliyiz" diyen Eren, araştırmalarının, Homo Sapien'lerin Neandertal'lerden daha ileri oldukları yönündeki yaygın kanaati tartışmaya açtığını kaydetti.



Eren, "Arkeologların, atalarımız hayatta kalırken Neandertal'lerin neden yok olduklarının diğer nedenlerini araştırmalarının zamanı geldi" diye konuştu. Araştırmayla Homo Sapien türünün, Neanderthal cinsini yok etmesindeki en önemli faktörün iki türün "silahları" arasındaki gelişmişlik ve etkinlik farkı olduğunu ileri süren tezler ve bu yöndeki yaygın inanışın geçerliliği de tartışma konusu oluyor.



Journal of Human Evolution dergisinde de yayımlanan araştırmaya katılan Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Profesör Chris Stringer da artık pek az paleoantropologun Neandertal'lerin "aptal" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Onların çok yetenekli teknisyenler olduklarını ve kasaplık, deri tabaklama ve tahta işleme için harika aletler yaptıklarını biliyoruz" dedi.



Araştırma ekibi, Neandertal ve Homo Sapien'lerin yaptıkları aletlerin sayısını, kaç keskin tarafı bulunduğunu, ham materyal tüketiminde etkisini ve ne kadar süre dayandığını karşılaştırdığında, iki taş teknolojisinin verimlilik ve etkinliğinde istatistiki bir fark bulamadı.



Hatta Neandertal'lerin yaptığı bazı aletlerin, daha modern insanların kullandıklarından daha verimli olduğu da görüldü.



Son olarak 28 bin ila 24 bin yıl önce Cebelitarık bölgesinde izi görülen Neandertal adamı, Avrupa kıtasında 300.000 yıl kadar yaşamış ve birkaç değişik buzul çağını atlatmıştı. Modern insanın atası kabul edilen Homo Sapien'lerin 40 bin yıl kadar önce Avrupa kıtasında yerleşmeye başlamalarından 10 bin yıl kadar sonra da Neandertal'lerin soyları tükendi.