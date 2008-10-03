Kim bu komutan çocukları?

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, komisyoncular aradan çıkarılınca, Türkiye’de uzun yıllar konuşulduğu halde gerçekleştirilemeyen milli tank ve milli gemi projelerinde aynı yıl içinde somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

Radikal yazarı Murat Yetkin'in bugünkü yazısında bakan Gönül'e dayanarak verdiği bilgiye göre, son birkaç senedir Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı karargâhlarına, emekli general de olsa hiçbir savunma şirketi temsilcisi alınmıyor.



Milgem projesi



Böylece şirket temsilcileriyle iş görme devrinin kapandığını belirten bakan Gönül, milli gemi projesine 1990'larda başlandığını, ancak yıllarca hiçbir şey yapılamadığını söyledi. Sonuç almaya dönük ilk çalışmalara 2004'te başladıklarını vurgulayan Gönül, Milgem projesine bütün askerlerin sahip çıktığını ve bu sayede sonuç alabildiklerini ifade etti.



Şirketlerle doğrudan temas



Projeye el atınca 'hiçbir yabancı savunma şirketinin temsilcisinin Milli Savunma Bakanlığı binasına alınmaması' yönünde karar alındığını belirten Gönül, böylece şirket temsilcileriyle iş görme döneminin kapandığını kaydetti. Gönül, yeni sistemi şöyle açıkladı: "İhtiyaçlar belirleniyor, Savunma Sanayi İcra Kurulu’na getiriliyor, sonra doğrudan şirketlerle temas kuruyoruz. Komisyon olayı aradan çıkınca sonuç almaya başladık. Milgem projesi bunun ispatı."



Çarpıcı örnekler



Bakan Gönül, temsilciler aracılığıyla projeler yapıldığı döneme ilişkin de çarpıcı örnekler veriyor: "Projeye giren yabancı ülke şirketinin temsilcisi bir bakılmış, bir kuvvet komutanının oğlu çıkmış. Savaş gemisi projesi yapılmış; alt tarafı kaptan köşkünün koltuğu, o da dışarıdan alınmış. Koltuğu yapamayacak değiliz, kimseyi suçlamak istemiyoruz, geçmiş zaman, ama anlaşma öyle imzalanmış.

Alman Leopard-1 tanklarının modernizasyonu projesi örneği var. 162 Leopard-1’in modernizasyonu 160 milyon dolara mal oldu, üstelik bunu da yerli şirketimiz Aselsan üstlendi. Oysa ABD’nin envanter dışına çıkardığı M60 model 170 tankın modernizasyonu İsrail şirketine 687 milyon dolara ihale edilmişti. Ben onun da Aselsan tarafından daha ucuza üstlenilmesinin mümkün olduğunu düşünürüm."





