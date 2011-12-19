-Kim 17 yıl boyunca dünyaya korku saldı SEUL (A.A) - 19.12.2011 - Kuzey Kore'nin bir dakikası bir dakikasına uymayan gizemli lideri Kim Jong İl, demir yumruğu ve nükleer silahlara olan tutkusuyla 17 yıl boyunca dünyaya korku saldı. 69 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kim, 1994 yılında babasının ölümünün ardından iktidara geçti. Güney Kore ve ABD'ye yönelttiği sayısız tehdit nedeniyle bölgede yeni bir savaş başlatmasından korkulan Kim, etkili bir konuşma tarzına sahip ve yorulmak bilmeyen bir hatip olarak tanınıyordu. Bill Clinton'ın başkanlığı sırasında Pyongyang'a iki kez ziyarette bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Kim'i son derece zeki ve kültürlü bir lider olarak nitelemişti. Clinton'ın ardından 2002'de seçilen George W. Bush ise Kuzey Kore liderini nükleer silah üretmek için halkını aç bırakan bir "tiran" olmakla suçlamıştı. Uluslararası arenada pek sevilmeyen Kim, vatandaşlarının ise "sevgili lideri" idi. Kim, puro, konyak ve lezzetli yemeklere olan düşkünlüğüyle tanınıyordu. Uçak korkusu nedeniyle sadece trenle seyahat eden Kim, yurt dışı ziyaretlerden de kaçınıyordu. 2001 yılında Moskova'yı ziyaret etmesi gerektiğinde Kim, tüm yolu iki ayda trenle giderek herkesi şaşırtmıştı. Temmuz-Ağustos 2001'deki yolculuk sırasında Kim'e eşlik edenler arasında bulunan eski Rus elçisi Konstantin Pulikovsky, "Orient Express" adlı kitabında Kim'in 16 vagonluk özel trenine kasa kasa Fransız şarabı yüklendiğini yazmıştı. Pulikovsky, tren daha varmadan istasyonlara canlı ıstakozların gönderildiğini belirtmişti. Kuzey Kore liderinin suşi şefi Kenji Fujimoto, 10 bin şişeden oluşan bir şarap mahzeni olan Kim'in her hafta köpekbalığı yüzgecinden yapılan bir çorba içtiğini söylemişti. Şefe göre gece yarısı başlayıp sabaha kadar süren ziyafetlere ev sahipliği yapan Kim'in en uzun ziyafeti 4 gün sürmüş. Medeni durumu konusunda ayrıntılı bilgi olmayan Kim'in bir kez evlendiği ve en az 3 kadınla birlikte olduğu sanılıyor. Kim'in, bu kadınların ikisinden üç oğlu, bir diğerinden ise kızı olmuştu. En büyük oğlu olan 38 yaşındaki Kim Jong Nam, Disney parkına gitmek için sahte kimlikle Japonya'ya girmeye çalışırken yakalanınca babasının gözünden düşmüştü. Kim, 2010'da 20'li yaşlardaki üçüncü oğlu Kim Jong Un'u varisi ilan etmişti. Yaklaşık 1,55 metre boyundaki Kim, uzun boylu görünmek için platform topuklu ayakkabılar giyiyor ve permalı saçlarını kabartıyordu. Gri ve yeşil renkli tulumlar tercih eden Kim, kıyafetlerini mutlaka güneş gözlükleriyle tamamlıyordu. Sinemaya olan düşkünlüğüyle tanınan Kim, ülkesinde film endüstrisinin gelişmesi için çaba harcamıştı.