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Kültür-Sanat

Kilyos Kumda Sanat Festivali başlıyor

Organizasyon kapsamında çeşitli konferanslar ve eko-köy tanıtımları yapılacak

06 Eylül 2017 18:22

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Sarıyer Belediye’si tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan ‘Kilyos Kumda Sanat Festivali’, cuma günü (08 Eylül 2017) başlıyor. Yeryüzü Derneği'nin üretim atölyelerinin de yer alacağı ve ekolojik üretimlerin yapılacağı organizasyon 10 Eylül’e dek sürecek.

Geri dönüşüm ve doğa savunusu anlamında da önemli işlerin yapılacağı festivalde, atıklardan yapılan heykelleri içeren sergiler, termik santralların yarattığı kalıcı tahribatları ve yenilenebilir enerjiyi konu alan konferanslar ve eko-köy tanıtımları yapılacak. İkinci gün gerçekleşecek olan kum zambakları ziyareti de programda atlanılmaması gereken detaylar arasında.

İmza günleri, ekşi mayalı ekmek yapım atölyesi, sirke yapım atölyesi, perma kültür örnekleri gibi aktivitelerle de zenginleştirilen festival, sizleri şehir içerisindeki hayatınızdan bir an olsun uzaklaştırarak, alternatif bir yaşam fikri edinmenize sebep olabilir.

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