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Dünya

Ağırlığa göre kira: Kilo farkı 20 TL!

Japonya'nın güneyindeki Osaka bölgesinde bulunan kadınlara özel bir rezidanstaki dairelerin kirası, sakinlerinin kilolarına göre belirleniyor

26 Temmuz 2013 14:26

 

Japonya'nın güneyindeki Osaka bölgesinde bulunan özel bir rezidanstaki dairelerde kalan kadınların kira ücreti kilolarına göre belirleniyor.

Japonya ’nın güneyindeki Osaka bölgesinde bulunan kadınlara özel bir rezidanstaki dairelerin kirası, sakinlerinin kilolarına göre belirleniyor. Le Parisien gazetesinin haberine göre, söz konusu dairelerde kalan kadınların, aldıkları 1 kilogram için 1000 yen (yaklaşık 20 TL) fazla kira ödemesi gerekiyor. Kadınlar, verdikleri her bir kilogram içinse 1000 yen az kira ödüyor.

Kiranın hesaplanabilmesi için kadınlar her ay tartıya çıkıyor. Bu arada, rezidans yönetimi, kadınlara, verecekleri kira ücretini belirleyebilmeleri açısından 'yardımcı' da oluyor. Zira rezidansın spor salonu ve sağlıklı yaşam (fitness) aletlerinin yanı sıra cips, şekerli ve gazlı içecekler de kiracı kadınlar için ücretsiz. Böylece kadınlar, kiralarını iradeleriyle belirleme şansına sahip oluyor. Öte yandan, söz konusu uygulama bazı kişiler tarafından az kira ödeyebilmek için kadınları zayıflamaya mecbur ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Rezidansın yöneticisi Mari Kataoka ise eleştirilerin haklılık payı bulunmadığını belirterek, amaçlarının kadınların forma girmesine yardım etmek olduğunu kaydetti.

 

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