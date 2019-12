-KİLOSU 8,5 LİRADAN KURBANLIK DANA ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Et fiyatlarındaki artışı dengelemek için hayvan ve et ithalatıyla görevlendirilen Et ve Balık Kurumu (EBK), ekim ayında ithal edeceği 15 bin büyükbaş hayvanı, Trakya bölgesinde kurbanlık olarak satılmak üzere kurban kesimi yapacak örgüt ve firmalara satacak. Şaptan ari bölge olan Trakya'ya hastalıklı hayvan girişini önlemek için küçükbaş havyan ithalatı kararı çıkmasının ardından, büyükbaş kurbanlık ihtiyacının karşılanmasında EBK devreye giriyor. EBK ekim ayında Uruguay'dan ithal edeceği 15 bin büyükbaş hayvanı, bölgenin büyükbaş kurban ihtiyacını karşılamak üzere Trakya'dan kurban kesimi organizasyonları yapan firma ve örgütlere satacak. Hayvanların canlı kg satış fiyatı 8,5 lira olarak saptanırken, bu fiyatın bölgedeki kurbanlık satış fiyatının belirlenmesi konusunda etkili olacağı vurgulanıyor. EBK halen ithal ettiği kasaplık hayvanlardan elde edilen karkası etin kilosunu 12 liradan özel sektöre satıyor. Kurbanlık hayvanlar için belirlenen 8,5 liralık satış fiyatının, kurumu herhangi bir zarara uğramadığı kaydediliyor. Buna göre, piyasadaki 400 - 420 kiloluk bir kurbanlığın fiyatının 7 bin liraya kadar çıktığı belirtilirken, EBK 3 bin 500 liradan aynı nitelikteki hayvanı kurbanlık organizasyonu yapan örgüt ya da şirketlere verecek. İthal edilecek hayvanlar arasından kurbanlık niteliği taşıyan kusursuz hayvanların seçileceğini vurgulayan yetkililer, bu organizasyonun özel sektöre yardımcı olma ve kurbanlık fiyatlarındaki artışın önlenmesi için yapıldığını söylediler. EBK'nin özel sektöre kilosu 8,5 liradan vereceği hayvanların vatandaşa satış fiyatı konusunda herhangi bir üst sınır belirlenmediğini belirtilen yetkililer, gerekirse bir üst sınır fiyatı belirlenebileceğini ifade etti. Trakya'da kurbanlık amacıyla satılacak bu hayvanların bayramdan sonra Anadolu'ya getirilmesine izin verilmeyecek. Edinilen bilgiye göre, Trakya'daki küçükbaş kurbanlık havyan ihtiyacının karşılanması amacıyla şimdiye kadar 150 bin baş civarında koyun ithalatı için özel sektöre ithalat kontrol belgesi düzenlendi. Küçükbaş hayvanların ithalatının Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerden yapılacağı belirtiliyor. EBK'nin kilosu 12 liradan özel sektöre sattığı karkas etin maliyetinin 10,4 - 10,7 lira arasında değiştiği kaydedildi.