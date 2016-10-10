T24 LogoT24 Logo
Yaşam

‘Kilolu’ olduğu için gece kulübüne alınmadı!

"Çok utandım, doğum günüm mahvoldu"

10 Ekim 2016 19:31

İngiltere'nin başkenti Londra'da Bobbi Jo Goldsmith isimli kadın, arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamak için girmek istediği Libertine gece kulübüne ‘kilolu' olduğu öne sürülerek alınmadı.

Sputnik’in The Mirror gazetesinden aktardığına göre, Londra'daki ünlü Libertine London isimli gece kulübünde 20. doğum gününü kutlamak isteyen Bobbi Jo Goldsmith, talihsiz bir durumla karşılaştı. Gece kulübünün çalışanları ‘büyük beden' olduğunu ve kulübün bu tarz görünümlü kişileri istemediğini öne sürerek, arkadaşlarıyla bekleyen Goldsmith'i giriş sırasından çıkardı.

Goldsmith konuyla ilgili "Çok utandım. Bizi baştan aşağı süzüp kilolu olduğumuzu söyledi. Doğum günüm tamamen mahvoldu. İyiyim, ancak bu birçok kız için kötü bir etki yaratabilir. 2016 yılında böyle şeyler olmamalı" ifadelerini kullandı.

 

 

ETİKETLER

gece kulübübaringilterekiloluLibertine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24