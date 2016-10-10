‘Kilolu’ olduğu için gece kulübüne alınmadı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Bobbi Jo Goldsmith isimli kadın, arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamak için girmek istediği Libertine gece kulübüne ‘kilolu' olduğu öne sürülerek alınmadı.

Sputnik’in The Mirror gazetesinden aktardığına göre, Londra'daki ünlü Libertine London isimli gece kulübünde 20. doğum gününü kutlamak isteyen Bobbi Jo Goldsmith, talihsiz bir durumla karşılaştı. Gece kulübünün çalışanları ‘büyük beden' olduğunu ve kulübün bu tarz görünümlü kişileri istemediğini öne sürerek, arkadaşlarıyla bekleyen Goldsmith'i giriş sırasından çıkardı.

Goldsmith konuyla ilgili "Çok utandım. Bizi baştan aşağı süzüp kilolu olduğumuzu söyledi. Doğum günüm tamamen mahvoldu. İyiyim, ancak bu birçok kız için kötü bir etki yaratabilir. 2016 yılında böyle şeyler olmamalı" ifadelerini kullandı.