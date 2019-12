Kilo vermeyi kolaylaştıran 6 temel besin

Araştırmacılara göre, midenizi fazla kalori yüklemesi yapmadan dolduracak 2 grup var; meyveler ve sebzeler.



Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (29.04.09), kilo vermeye yardımcı olan 6 besini tanıtıyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



“Bugün kilo vermenize ve kilonuzu korumanıza yardımcı olacak, aynı zamanda az yemenizi ve vücut yağınızın azalmasını sağlayacak besinlerden bahsedeceğiz. Tabii ki yağları bir gecede eriten mucize besinlerden bahsetmiyoruz çünkü bu mümkün değil.



Birçok danışanımız, internet sitemize gelen sorular ve siz okuyucularımızın soruları arasında sıklıkla şu tip cümlelere rastlayabiliyoruz: “Kilo vermeye yardımcı besinler var mı?”, “Kilo vermek için hangi besinlere ağırlık vermeliyim?”



Bazı araştırmaların sonunda bazı besinlerin yıldızı parlayabiliyor çok daha fazla gündem işgal edebiliyor. Bu besinlere bir göz atalım, ancak yanlış anlamayın tabii ki yağları bir gecede eriten mucize besinlerden bahsetmiyoruz çünkü böyle bir şey mümkün değil. Burada kilo vermenize ve korumanıza yardımcı olacak, bununla birlikte az yemenizi sağlayacak veya daha fazla kalori yaktıracak ve vücut yağının azalmasını sağlayacak besinlerden bahsedeceğiz.



Araştırmacılara göre, midenizi fazla kalori yüklemesi yapmadan dolduracak 2 grup var; meyveler ve sebzeler. Örneğin; 2 kupa haşlanmış brokoli 87 kaloriyken, yine 2 kupa dilimlenmiş çilek 99 kalori.



Meyve ve sebzelerin süper besinler olduğunu düşünürsek, lifi de süper besin öğesi olarak tanımlayabiliriz. Çünkü meyve sebzeler yaklaşık olarak 2 kupasında 5 - 9 gram lif içerir.

Protein de başka bir süper besin öğesidir, çünkü iştahı kısıtlar. Daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Proteinden zengin ancak kalorisi düşük olan tercihler yapmak, özellikle kilo vermeye çalışırken, açlığı azaltır (az yağlı süt veya yoğurt bunun için en iyi seçimdir). Proteinler metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Fakat ihtiyacınızdan fazla protein tüketimi de kilo vermenize değil, almanıza sebep olacaktır.



1. Yeşil çay



Büyük boy bardak buzlu yeşil çay veya bir büyük bardak sıcak yeşil çay içmek farklılığı başlatabilir. Yapılan son çalışmalarda gönüllü olarak 3 ay boyunca her gün bir şişe yeşil çay içenler, diğer gruba oranla daha fazla yağ kaybetmiştir. Araştırmacılara göre yeşil çayın içinde bulunan kateşinler (yararlı bir fitokimyasal) kalori yakımını sağlayıp, kilo kaybını artırmıştır.



2. Çorba (et veya balık suyuna bol domatesli çorba)



Ana yemeğe başlamadan önce içilen et veya balık suyuna bol domatesli çorba kişiye doygunluk hissi verir. Böylece kişi ana yemeğe geçişte kendisini tok hissettiği için daha az kalori alma eğiliminde olur. Düşük kalorili çorbalar açlığı bastırmakta çok işe yarar.



3. Yeşil salata



Düşük kalorili salatalar ana yemek öncesi kendinizi doymuş hissettirecek bir başka iyi seçenektir. Yapılan bir araştırmaya göre yemekle birlikte yenen düşük kalorili küçük salata, öğünde alınan toplam kaloriyi yüzde 7, büyük bir salata ise yüzde 12 azaltabiliyor. Ancak araştırmanın sonuçları yüksek kalorili salatalar için tersinin doğru olduğu ortaya koydu.

Öğün sırasında yenen yüksek kalorili küçük bir salata alınan kaloriyi yüzde 8 artırırken, büyük bir salata yüzde 17 artırıyor. “Sağlıklı bir salata nasıl hazırlayabilirim” diye düşünüyorsanız; taze ıspanak yaprakları (2 bardak dolusu), 1 orta boy salatalık, 1 orta boy domates ve 1 /4 bardak rendelenmiş havuçla yaklaşık 70 kalorilik, 5,5 gram lif içeren sağlıklı bir salata hazırlayabilirsiniz.



4. Yoğurt



Yağsız yoğurdun içindeki kalsiyumun zayıflatıcı etkisi olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Bir çalışmaya göre günde 3 porsiyon yüksek kalsiyumlu ve yağsız yoğurt tüketen obez bireyler, düşük kalsiyum ve yağlı yoğurt tüketen obezlere göre yüzde 22 daha fazla kilo ve yüzde 61 daha fazla vücut yağı kaybetmiştir. Burada en etkileyici sonuç ise yüksek kalsiyumlu, yağsız yoğurt yiyenlerin yüzde 81 daha fazla trunkal (karın bölgesindeki) yağ kaybetmeleridir. Yoğurt hem karbonhidrat hem de proteini bir arada bulundurduğu için kan şekeri regülasyonunda ve açlık kontrolünde etkili olmaktadır.



5. Kuru baklagiller



Kuru baklagiller içeriğindeki lifler dolayısıyla kendinizi tok hissetmenizi daha çabuk sağlar. 1,5 bardak barbunya yaklaşık 8 gram lif, 7 gram protein ve yaklaşık 110 kalori içerir. Baklagilleri yemek olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayıp, salata ve çorbalarınızın içine de ekleyebilirsiniz.



6. Su



Suyun süper besin olarak kabul edilmesinin en önemli nedeni “0” kalori olmasıdır. Eğer yüksek kalori içeren içeceklerden tüketirseniz bunu dengeleyebilmek için daha az yemek zorunda kalırsınız. Araştırmalar gösteriyor ki karbonhidratları içmektense yemek daha iyidir. Su, tüm vücut fonksiyonları için önem taşır ve günün her saatinde tüketilebilir. Suyunuzu sade olarak içmekten hoşlanmıyorsanız, içinde taze meyve dilimleri bekleterek tüketebilirsiniz.”