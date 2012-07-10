Kilo vermek isteyenlere şimdi de samuray diyeti

Japonya'nın başkenti Tokyo’da açılan bir spor kulübü, kadın-erkek, genç-yaşlı ayırt etmeksizin dileyen herkese kılıç kuşanarak forma girmenin yollarını öğretiyor.



Spor kıyafetleriyle gelmeleri serbest olan katılımcılar, kılıçlarını taşıyabilmeleri için bellerine yerleştirilen özel bir kuşak korse giyiyor. Katılımcılar, Samurayların birebir taklit edilmiş sahte kılıçlarıyla izleyenlere gerçek bir dövüş sunma amacıyla motive oluyor.



Sahte kılıçlarıyla teke tek karşılaşmalarda birbirlerini etkisiz hale getirmek isterken aynı zamanda kullandıkları tekniklerle de zayıflayıp sıkılaşıyorlar.



Alışılmış Samuray dövüşlerinden farkı ise sahte kılıçların yanı sıra hiçbir yarışma olmaması.



Yeni zayıflama trendinin arkasındaki isim ise, ülkenin ünlü dublörlerinden 46 yaşındaki Utako Takano.



Milliyet'in haberine göre; Takano, birkaç yıl önce geliştirdiği form tutma modelinde, 'Yumuşak huylu görünen fakat içi çelikten yapılmış Japon kadınlarından' ilham aldığını söylüyor.