Kilo vermek için sadece meyvelere güvenmeyin!

Sadece meyve yiyerek kilo verme isteği hüsrana dönüşenler tartı ibresinin düştüğünü kolay kolay göremez.

Özellikle yaz mevsiminde kilo vermek için yapılan en büyük hatalardan biri de, tüm gün yemek yemek yerine meyve yiyerek daha az kalori almaya çalışmaktır. Oysaki, gün boyu tüketilen meyve de, günlük almanız gereken kaloriyi karşılamaya yetebilir. Yani sadece meyve yiyerek kilo verme isteği hüsrana dönüşenler tartı ibresinin düştüğünü kolay kolay göremez.

Mevsim gereği birbirinden güzel yaz meyveleri sofralarımızı süslemeye başladı. Canlı canlı renkleri ile sıcakların arttığı şu günlerde içimizi ferahlatan yaz meyvelerinin sağlığa katkıları da saymakla bitmiyor. Özellikle yaz meyvelerinin kanser yapıcı ve ilerletici maddelerin oluşumunu engellediği biliniyor. Meyveler aynı zamanda iyi birer vitamin, mineral ve enerji kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeye yardım eder, hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlar. Unutulmaması gereken bir nokta, meyvenin yeterli miktarlarda tüketilmesi gerektiğidir. Memorial Ataşehir Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Şefika Aydın, kilo vermek için iyi bir seçenek gibi görünen, ancak yanlış uygulandığında aksine kilo alımına neden olan meyve diyeti ve kilo kontrolü için meyve tüketirken, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi:

Meyveler, gereksinimden fazla tüketildiğinde, fazladan enerji alımına sebep olacağından, kilo kontrolüne ters etki yaratabilir. Çünkü basit karbonhidrat içeren besinlerdir. İçinde fruktoz denilen meyve şekeri vardır. Meyveler fazla yendiğinde, fazla kalori alınmasına neden olur. Bu fazla kalori de kilo olarak geri döner. Bu yüzden meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Bir kişinin bir günde yemesi gereken meyve miktarı, üç-beş porsiyon arasında değişir. Bunu değiştiren faktör kişinin yaşı, cinsiyeti ve alması gereken kalori ile ilgilidir. Bu porsiyon miktarını gün içine dikkatlice dağıtmak gerekir. Çocuklarda ve büyüme çağında meyvenin günde en az 3 porsiyon yenmesi gerekir. 1 porsiyonu gösteren örnek miktar; 1 küçük boy elma, armut, şeftali veya 1 çay bardağı kiraz, erik veya çilektir. Karpuz, kavunun 1 porsiyonu 2 parmak kalınlığında kesilmiş 1 ince dilim miktarıdır. Yetişkinlerde ise 2-3 porsiyon alımı yeterlidir.

Meyvenin çok çabuk acıktırdığını unutmayın

Meyveler, içeriğindeki karbonhidratın türü basit olması sebebi ile daha bilinçli tüketilmelidir. Çünkü basit şeker içeren besinler kan şekerini hızla yükseltip hızla düşüren etkiye sahiptir. Bu bağlamda meyvelerin glisemik indeksi göz önünde bulundurulmalı. Örneğin incir, muz, karpuz, kavun ve üzümün glisemik indeksi diğerlerine oranla daha yüksektir ve daha çabuk acıktırırlar. Elma, armut ve şeftali gibi meyveler ise glisemik indeksi düşük olanlarıdır. Glisemik indeksi yüksek olan meyvelerin tüketilmesi yasak değildir ama miktarını iyi ayarlamak gerekir. Unutmayın; meyvelerin, sıklığını ve miktarını doğru ayarladığınız sürece vücuda olumlu getirileri vardır.