Kilo vermek için 20 yıldır oruç tutuyor

T24 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir market işletmecisi, kilo vermek için 20 yıldır hiç ara vermeden oruç tutuyor.



Kavaklı Mahallesi'nde market işleten Osman Ay, 1985 yılında 155 kilo olduğunu ve bir türlü kilo veremediğini söyledi.



Daha sonra oruç tutmaya karar verdiğini söyleyen Ay, aynı yıl 4-5 aylık süre içinde sürekli oruç tutarak 70 kilo verdiğini belirtti.



Osman Ay yeniden kilo almaya başlayınca bu kez 1991 yılında yeniden oruca başladığını belirterek şunları söyledi:



"Hiçbir doktora başvurmadan sadece oruç tutarak 4-5 ayda tam 70 kilo verdim. 80 kilo civarına indikten sonra bunu, azim ve irademle muhafaza etmeye çalıştım. Ancak 1991 yılında tekrar kilo almaya başlayınca devamlı oluç tutmaya karar verdim. O günden beri oruç tutuyorum. Sahur vakti kalkıp kahvaltı yapıyorum, Ramazan ayındaki gibi ezanla iftarda orucumu açıyorum. Ayrıca spor merkezine de gidip hemen her gün spor da yapıyorum. Hiçbir sağlık sorunu ile de karşılaşmadım. Aslında bu düşünceyle başlamamıştım ama kendimi iyi hissedince devam ettim. Bir baktım 20 yıl olmuş."



Osman Ay, kesinlikle açlık ve susuzluk hissetmediğini, orucu da zayıfladıktan sonra sağlıklı olduğuna inandığı için tutmaya devam ettiğini anlattı.



Osman Ay'ı tanıyanlar da onun yıllardır oruç tuttuğunu bildiklerini belirterek, "Çok sabırlı ve dayanıklı bir insan. Onun her gün oruçlu olduğunu bildiğimiz için biz de ona göre davranıyoruz" diye konuştu.





