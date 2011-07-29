T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kilo vermek için 20 yıldır oruç tutuyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir market işletmecisi, kilo vermek için 20 yıldır hiç ara vermeden oruç tutuyor.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir market işletmecisi, kilo vermek için 20 yıldır hiç ara vermeden oruç tutuyor.


Kavaklı Mahallesi'nde market işleten Osman Ay, 1985 yılında 155 kilo olduğunu ve bir türlü kilo veremediğini söyledi.


Daha sonra oruç tutmaya karar verdiğini söyleyen Ay, aynı yıl 4-5 aylık süre içinde sürekli oruç tutarak 70 kilo verdiğini belirtti.


Osman Ay yeniden kilo almaya başlayınca bu kez 1991 yılında yeniden oruca başladığını belirterek şunları söyledi:


"Hiçbir doktora başvurmadan sadece oruç tutarak 4-5 ayda tam 70 kilo verdim. 80 kilo civarına indikten sonra bunu, azim ve irademle muhafaza etmeye çalıştım. Ancak 1991 yılında tekrar kilo almaya başlayınca devamlı oluç tutmaya karar verdim. O günden beri oruç tutuyorum. Sahur vakti kalkıp kahvaltı yapıyorum, Ramazan ayındaki gibi ezanla iftarda orucumu açıyorum. Ayrıca spor merkezine de gidip hemen her gün spor da yapıyorum. Hiçbir sağlık sorunu ile de karşılaşmadım. Aslında bu düşünceyle başlamamıştım ama kendimi iyi hissedince devam ettim. Bir baktım 20 yıl olmuş."


Osman Ay, kesinlikle açlık ve susuzluk hissetmediğini, orucu da zayıfladıktan sonra sağlıklı olduğuna inandığı için tutmaya devam ettiğini anlattı.


Osman Ay'ı tanıyanlar da onun yıllardır oruç tuttuğunu bildiklerini belirterek, "Çok sabırlı ve dayanıklı bir insan. Onun her gün oruçlu olduğunu bildiğimiz için biz de ona göre davranıyoruz" diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24