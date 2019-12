Kilo verirken sadece plajları düşünmeyin

Yaz ayları yaklaştıkça başlayan zayıflama telaşı, yapılan yanlış diyetler sonucu sağlığımız için tehlikeli durumlar oluşturur.



Diyetisyen Serap Güzel, radikal.com.tr’deki yazısında (21.05.09) kısa sürede hızlı kilo verdiren diyetlerin sağlıksızlığını anlatıyor. Güzel’in yazısı şöyle:



“Yaz ayları yaklaştıkça başlayan zayıflama telaşı, yapılan yanlış diyetler sonucu sağlığımız için tehlikeli durumlar oluşturur. Çünkü çoğu insanda yaz öncesi verilen kilolar yaz sonu itibariyle kış aylarında yavaş yavaş geri alınır, hatta fazlasıyla! Bu kısır döngü haline gelip tekrarlanıyorsa yolunda gitmeyen bir şeyler vardır demektir ve sağlığınızı olumsuz etkilemeye başlayabilir. Her kilo alıp verdiğinizde, daha sonraki yıllarda kilo vermekte zorlanırsınız. Bu durum metabolizmanızın yavaşlamasına ve hormonlarınızda bozulmalara neden olabilir. Sabit bir kiloda kalmayı başaramazsınız.



Kısa dönemli değil kalıcı çözümler



Bu durumu önleyebilmek için kısa dönemli değil hayatınızda yer edecek kalıcı çözümler bulmanız gerekiyor. 2-3 haftalık yapacağınız sıkı diyetler mutlaka kilo vermenizi sağlar, tartıdaki rakamlar hızlı bir şekilde düşer ama ya sonrası?



Temel beslenme kurallarınız değişmediği sürece kilonuz zaman içinde yavaş yavaş artacaktır.



Aç kalmayın!



Daha rahat yapabileceğiniz, kilo vermenizi hızlandırmak amaçlı hiçbir şey kullanmayacağınız ve özellikle aç kalmayacağınız bir beslenme planı oluşturup hayatınıza daha sağlıklı alışkanlıklar eklemelisiniz. Unutmayın ki davranış değişikliği olmadığı sürece kilo problemi hayatınız boyunca uğraşmanız gereken bir sorun olacaktır. Görünüşte gözünüze gelen yağ fazlalığı zamanla sağlınızda ciddi problemlere yol açacaktır!



Kendinize özel bir program, her zaman daha kullanışlıdır ve severek yapacağınız her şeyde daha başarılı olursunuz. Kendi hayat şeklinize göre ve günlük yaşantınızı çok fazla zorlamayacak yeme alışkanlıkları edinmeniz kilonuzu uzun yıllar korumanızı sağlar. Aksi takdirde kalorisi çok düşük diyetler yapmanız ya da sadece kilo verme odaklı ilaç, besin desteği vb ürünleri kullanmanız organlarınızda hasara yol açıp çeşitli hastalıklara neden olabilir. Aynı zamanda bu çeşit ürünleri hayat boyu kullanmak söz konusu bile olamayacağı için son derece yanlış bir yöntemdir.



Sağlık profesyonellerinden yardım alın



Kilo vermeye başlamadan önce mutlaka sağlık ekibinden yardım almalısınız. 'Kilo verme operasyonuna' diyetisyen ve doktorla birlikte başlamalısınız. Hatta ekipte bir psikolog da olmalı. Aslında hem vücut sağlığınızı hem ruhsal sağlığınızı düşünerek yemek yemelisiniz. Kilo verirken birtakım besinlerde kısıtlamalar yapılır ama ihtiyacınız olan vitamin-mineral dengesini de bozmamalısınız. Bunun en önemli olumsuz etkileri çoğu kişide maalesef sinir sisteminde görülmektedir. Çünkü toplumumuzda kilo vermek için diyete başlayan kişiler genelde tahıl grubundan ekmek, pilav, makarna vb yiyecekleri azalttıkları için B vitaminini eksik alırlar. B vitamini sinir sistemi için çok önemli bir vitamindir. Bu duruma yol açan sanıldığı gibi diyet psikolojisinde olmak değil yanlış bir diyet uygulamak ve yetersiz beslenmektir.



Kilo vermek için temel adımlar



** Diyetisyeninizle ve doktorunuzla görüşmek



** Gerekli tahlilleri yaptırmak



** Kendinize uygun bir beslenme planı oluşturmak



** Düzenli kontrollerle bu planı hayatınıza geçirmek



** En önemlisi bunu bir beslenme eğitimi gibi düşünmek”