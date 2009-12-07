'Kıllı Melek'in inanılmaz değişimi

T24 - O, tam 100 milyon kişinin internet üzerinden videosunu izlediği bir isim.

Geçtiğimiz Nisan ayına damgasını vuran İskoçyalı kadın Susan Boyle, bu sefer herkesi büyüleyen sesi değil değiştirmem dediği görüntüsüyle karşımıza çıktı.



İngiltere'de düzenlenen "Britain's Got Talent" yetenek yarışmasında söylediği "I dreamed a dream" şarkısıyla bir anda dünyanın ilgi odağı olan Boyle, şan şöhretin kendisini değiştirmeyeceğini söylemişti ancak aradan birkaç ay geçti ve İngiliz basının 'Kıllı Melek", Türklerinse "Recep İvedik" diye nitelendirdiği kadın, değişime uğradı.



Paylaşım sitesi YouTube'tan ve pek çok video erişim sitesinden tam 100 milyon kişinin izlediği Boyle'un, önce kaşları alındı, sonra saçları yapıldı ve giyim tarzı değişti. Kendisine hiçbir bakım uygulamamış ev kadını görünümüne sihirli bir değnek değdi ve bu hale geldi. Tabii sahneye çıktığı elbisesi de çoktan gardrobunun en arka taraflarına atıldı...

İngiltere'nin 'mükemmel sesi' Susan Boyle, "Şöhret beni değiştiremez" dedi ancak dediğiyle kaldı. Şimdi herkes onun bu inanılmaz değişimine hayretle bakıyor.

Yıllardır boya yüzü görmemiş saçları, cımbız nedir bilmeyen kaşları nedeniyle 'kıllı melek' diye anılan Boyle'un çok yakında şöhretler kaldırımına adı yazılırsa şaşmamak gerek!