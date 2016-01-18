Kilis'teki patlamada olay yeri görüntülerine yayın yasağı getirildi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin öldüğü patlama sırasında kaydedilen yaralı ve ölen kişilerin görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olay anında çekilen yaralı ve ölen kişinin cesedinin bulunduğu görüntülerin toplumda infialin önüne geçilmesi ve kamu düzeninin bozulması riskini taşıdığı gerekçesiyle Kilis Sulh Ceza Hakimliği'nce yayın yasağı konulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"18/01/2016 tarihinde saat 09:30 sıralarında Suriye tarafından geldiği tahmin edilen 3 adet roket mermisinden birisi Kilis ili Merkez Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Eyüp Gökçe İmam Hatip Ortaokulu'nun avlusuna isabet etmesi ve burada patlaması sonucu bu okulun kapısında olan bir bayan hizmetli olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı yerde bulunan 13 yaşlarındaki bir öğrenci de yaralanmış ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Diğer iki merminin ilimiz Namık Ünler Paşa Mahallesi ve Şörahbil Kesmelik Mevkiindeki boş araziye düştüğü, bu iki mermi nedeniyle her hangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca (Cumhuriyet Başsavcısı ve iki Cumhuriyet Savcısının katılımı ile) aynı gün olay yerinde gerekli inceleme yapılıp suç delilleri muhafaza altına alınmış olup olay yerindeki Kilis Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki adli kolluk görevlilerine söz konusu mermilerin niteliği, nasıl bir silahla atıldığı ve nereden ateşlendiği hususlarının tespiti ile faillerinin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına çalışılması konusunda talimat verilmiştir. Olay nedeniyle hayatını kaybeden görevlimizin cesedi üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kilis Devlet Hastanesi'nde ölü muayene işlemi yapıldıktan sonra ceset ölüm nedeninin tespiti amacıyla, otopsi yapılmak üzere, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Olay nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımızın olay yerindeki görüntülerinin yazılı ve görsel basında yer aldığının görülmesi nedeniyle, Kilis Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/01/2016 tarihli kararıyla "Toplumda neden olabilecek infialin önüne geçilmesi ve Kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği " gerekçesiyle söz konusu patlama olayının meydana geldiği yerin ve olay yerindeki yaralı/ölü şahısların görüntülerine ilişkin olarak Yayın Yasağı konulmasına ve 5187 sayılı Basın Kanunu 3/2.maddesi gereğince yasaklanmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar gereği için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ve yerel gazetelere gönderilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından araştırma ve soruşturmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden görevlimize Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı,yaralı öğrencimize de acil şifalar dileriz."