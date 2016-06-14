Kilis'te yakalanan IŞİD militanlarının üzerinden suikast listesi çıktı

Örgütün infaz timinde görevli olduğu belirtilen 2 IŞİD militanı Türkiye’ye girerken Kilis'te yakalandı. IŞİD'lilerin üzerinde milletvekili ve gazetecilerin de olduğu infaz listesi bulundu. Bu gelişmenin ardından IŞİD'in suikast timlerini devreye soktuğu iddia edildi. İnfaz listesinde gazetecilerin ve milletvekillerinin isimleri olduğu belirtildi

Yeni Şafak'ın haberine göre, güvenlik güçleri Kilis'te IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonun ayrıntılarında ise ilgi çekici detaylar ortaya çıktı. Suriye'den özel talimatla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen militanların üzerinden, susturuculu silahların da çıktığı öğrenildi.

Saldırı planı yapıyorlardı

IŞİD'li 2 militanın üzerinden çıkan infaz listesinde, örgütün öncelikli olarak milletvekillerini hedef aldığı ortaya çıktı. Militanların suikast planlaması yaptığı, saldırıları gerçekleştirmek için listedeki isimlerle ilgili olarak araştırma ve keşif çalışması yaptıkları kaydedildi. Yakalanan 2 IŞİD militanın, ilk ifadelerinde “harekete geçmek için ise talimat beklediklerini" anlattıkları belirtildi.

Gazeteciler de listede

Milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı IŞİD'in infaz listesinde, kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok gazetecinin isminin de olduğu ifade ediliyor. Örgütün hedefe koyduğu gazetecilerle ilgili adres çalışması yaptığı iddia ediliyor. IŞİD'li militanların üzerinden suikast listesinin yanında 2 susturucu silah ile çok sayıda örgütsel döküman da bulundu. Bugüne kadar IŞİD'e yönelik operasyonlarda susturucu silaha ilk kez rastlandığına dikkat çeken güvenlik güçleri, deşifre olan hücre yapılanmaları ve yakalanan canlı bomba eylemcileri nedeniyle IŞİD'in yeni stratejiye geçmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda IŞİD militanları daha önce Türkiye'deki Suriyeli gazetecilere yönelik susturuculu silahla eylem düzenlemişti.

Cesedi bulunan 2 kişi IŞİD'li mi?

Öte yandan Kilis'in Elbeyli ilçesi yakınlarında 2 erkek cesedi bulundu. Elbeyli sınırında insansız hava araçları tarafından tespit edilen cesetler, güvenlik güçlerince alınarak otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kimliği saptanamayan 2 kişinin koalisyon güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybettikleri iddia edildi. 2 cesedin nehirde akıntıya kapılarak Türkiye sınırına geldiği iddia edildi. Adli Tıp Kurumu morgunda 3 gün önce öldüğü saptanan kişilerin bedeni, otopsi işleminin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.