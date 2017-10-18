Kilis'te uyuşturucuya 5 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS VE Gaziantep\'te polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan çalışmada Kilis\'te 2, Gaziantep\'te ise bir eve baskın düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde 2\'si kuru sıkı ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, 164 fişek, uyuşturucu madde kullanmak amacı ile yapılan özel düzenekler, 5 USB, 1 kamera 1 dizüstü bilgisayar ile bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, Kilis\'te M.V., H.V., B.A. ve O.D.\'yi, Gaziantep\'te ise E.Ş.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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