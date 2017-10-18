T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis'te uyuşturucuya 5 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS VE Gaziantep'te polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

18 Ekim 2017 18:27

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS VE Gaziantep\'te polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan çalışmada Kilis\'te 2, Gaziantep\'te ise bir eve baskın düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde 2\'si kuru sıkı ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, 164 fişek, uyuşturucu madde kullanmak amacı ile yapılan özel düzenekler, 5 USB, 1 kamera 1 dizüstü bilgisayar ile bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu metamfetamin  ele geçirildi. Ekipler, Kilis\'te M.V., H.V., B.A. ve O.D.\'yi, Gaziantep\'te ise E.Ş.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA KİLİS VE GaziantepEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKilisGaziantepOperasyondaUSBEkipler KilisEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24