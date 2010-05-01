Kilis'te tüm eğlenceler iptal edildi

T24-



KİLİS ŞEHİDİNE AĞLIYOR





Vali Ayvaz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Kadan ile birlikte şehidin Nedim Ökmen Mahallesi Çiçekli Sokak'ta oturan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.



Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk'in şehit olmasından dolayı Kilis'te bugün yapılması planlanan tüm etkinliklerin, 1 Mayıs kutlamalarının, düğünler ve tüm eğlence programlarının iptal edildiğini söyledi.



Duyarlılıklarından dolayı tüm sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Ayvaz, “Vilayet olarak da bütün programlarımızı iptal ettik. Acımız büyük. Demokratik açılım sürecinde yapılan bu saldırı, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve şehit ailelerimize baş sağlığı dilerim. Bu hainler, hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır” dedi.