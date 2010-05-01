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Kilis'te tüm eğlenceler iptal edildi

Kilis'te bugün yapılması beklenen 1 Mayıs kutlamaları ve tüm eğlence programları, terörist saldırıda Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk'in şe

01 Mayıs 2010 03:00

T24-  Kilis Valisi Turhan Ayvaz, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk'in şehit olması nedeniyle memleketi Kilis'te bugün yapılması planlanan 1 Mayıs kutlamaları ve tüm eğlence programlarının iptal edildiğini bildirdi.


KİLİS ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Vali Ayvaz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Kadan ile birlikte şehidin Nedim Ökmen Mahallesi Çiçekli Sokak'ta oturan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.


Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk'in şehit olmasından dolayı Kilis'te bugün yapılması planlanan tüm etkinliklerin, 1 Mayıs kutlamalarının, düğünler ve tüm eğlence programlarının iptal edildiğini söyledi.


Duyarlılıklarından dolayı tüm sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Ayvaz, “Vilayet olarak da bütün programlarımızı iptal ettik. Acımız büyük. Demokratik açılım sürecinde yapılan bu saldırı, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve şehit ailelerimize baş sağlığı dilerim. Bu hainler, hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır” dedi.

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