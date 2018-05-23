Kilis'te 50 TL'lik gıda yardımı izdihamı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, bir otel işletmecisi tarafından ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verileceği duyurulan 50 TL\'lik gıda yardımı kartından almak isteyenler otel önüne akın etti. Otel önünde zaman zaman izdiham yaşandı.

Kentte otel işleten bir kişi, kimlik fotokopisini getiren ihtiyaç sahiplerine 50 TL\'lik gıda yardım kartı dağıtacağını duyurdu. Yardımı duyan, aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu kalabalık, otelin önüne akın etti. İzdihamda zaman zaman tartışmalar yaşanırken, kart almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. İzdihamda bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. Çağrılan polislerin araya girmesiyle izdiham sonlandırıldı ve bin kişiye 50 liralık gıda yardım kartı dağıtıldı.



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