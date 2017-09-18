Kilis'te 19 bini Suriyeli, 52 bin 151 öğrenci ders başı yaptı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, 19 bini Suriyeli olmak üzere toplam 52 bin 151 öğrenci, 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında ders başı yaptı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okulları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu\'nu ziyaret eden protokol üyeleri, öğretmenlerle toplantı yaptıktan sonra sınıfları gezdi. Vali Mehmet Tekinarslan ve protokol üyeleri, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere kitaplarını dağıttı.

Kentte yeni eğitim ve öğretim yılında 19 bin Suriyeli ve 33 bin 151 Türk olmak üzere 52 bin 151 öğrenci, eğitim ve öğretim gördüğü belirtildi.



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